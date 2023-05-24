Davetler

“Bir Yaz Gecesi Rüyası” koleksiyonuna özel defile

Cemiyet hayatının moda tutkunu ünlü isimleri Mert Arslan'ın hazırladığı “Bir Yaz Gecesi Rüyası” koleksiyonunun özel defilesinde bir araya geldiler.

Giriş: 24 Mayıs 2023 Çarşamba
“Bir Yaz Gecesi Rüyası” koleksiyonuna özel defile

Türkiye’nin kadın moda markası adL, yeni adL Night Zoom x Mert Aslan İlkbahar-Yaz 2023 koleksiyonunu Four Seasons Hotel Bosphorus’ta özel bir defileyle tanıttı. Ünlü stil danışmanı Mert Aslan’ın hazırladığı yeni adL Night Zoom x Mert Aslan İlkbahar-Yaz 2023 koleksiyonu “Bir Yaz Gecesi Rüyası”nın bu özel daveti Zehra Işık ve Mert Aslan ev sahipliğinde gerçekleşti. Bu özel davetle tanıtılan koleksiyonu, renkli, feminen ve çağdaş kadını, Mert Aslan’ın zamansız, masalsı ve romantik şıklığıyla buluşuyor. Four Seasons Hotel Bosphorus’un bahçesinde gerçekleşen ve önce kokteylle başlayıp ardından defile ile devam eden adL Night Zoom x Mert Aslan İlkbahar-Yaz 2023 “Bir Yaz Gecesi Rüyası” davetinde, podyuma çıkan modeller koleksiyondan 60 look’u sergilediler. Defilenin sonunda podyuma çıkan Adil Işık Başkan Yardımcısı ve Tasarım Ekibi Direktörü Zehra Işık ile Mert Aslan alkışlar arasında gelenleri selamladılar. Feryal Gülman, Şebnem Çapa gibi isimlerin katıldığı bu davette defilenin hemen ardından koleksiyona dair detaylı bilgi de alan davetliler, beğendikleri parçaları da satın alma imkanı buldular.

Onur AYDIN

“Bir Yaz Gecesi Rüyası” Mert Arslan Moda

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