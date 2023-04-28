Yeni koleksiyona şık tanıtım

Şebnem Çapa, markasının ilkbahar-yaz koleksiyonunu moda tutkunu ünlü isimlerin katıldığı bir davet ile tanıttı. Markanın yeni sezon tanıtım davetinde özel koleksiyonlar Çukurcuma'daki butiğinde görücüye çıkardı. Öğle saatlerinde başlayan tanıtım davetinde, Şebnem Hanım'ın tasarladığı koleksiyon cemiyetin modasever isimlerinden tam not aldı. İpek kumaşların kullanıldığı koleksiyonda oluşan tasarımlara Şeben Çapa Holi, Lunar, Coachella, Divali ve Venezia gibi dünyaca ünlü festivallerin isimlerini verdi. Davetliler yeni koleksiyonu yakından incelerken beğendikleri modelleri satın almayı da ihmal etmedi. Çok renkli kıyafetlerin olduğu 60 parçadan oluşan koleksiyon davetliler tarafından çok beğenildi.

Onur AYDIN