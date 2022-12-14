Özel koleksiyona tanıtım...

Ayşe Boyner kurucusu olduğu markası Faraway’ ın 2023 İlkbahar/yaz koleksiyonunun tanıtımını önceki hafta Bebek mağazasında gerçekleştirdi. Binlerce yıldır birçok kültürde birlik bolluk bereket simgesi olan Nar meyvesinden oluşan 20 parçalık koleksiyonu oluşturan Ayşe Boyner sürdürülebilir kumaşlardan, organik pamuk, Antep kutlu kumaşları, Anadolu’da kumaş üreten kooperatif kolları ve kadınlarla çalıştı. Elbise, bluz, pantolon gibi daha birçok parçanın yer aldığı mağazada Marsel nar kokulu lokumları , Tanrı misafiri sofrasının leziz ikramları yer aldı. Daha sonraki koleksiyon ise enerjisi yüksek olan Gül desenli koleksiyon olacağını belirtti.

Onur AYDIN