Davetler

Renkli koleksiyona tanıtım...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları yeni sezon için özel olarak hazırlanan koleksiyonun lansmanına katıldı.

Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba
Renkli koleksiyona tanıtım...

Moda dünyasının ikonik parçalarını yeni sezonda bir araya getiren Melis Ağazat x Koton koleksiyonu, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ve deneyimli moda direktörü Melis Ağazat ev sahipliğinde özel bir davetle tanıtıldı. Gerçekleştirilen davete gelen isimlerden Feryal Gülman, Suzan Toplusoy, Aylin Tahincioğlu ve Hediye Güral Gür hem yeni koleksiyonları yakından görme fırsatı yakaldı hem de Ağazat’ın koleksiyonundan seçkilerle özel bir alışveriş deneyimi yaşadı. Koleksiyonda, 1920’li yıllardan 2000’lere uzanan ikonik etek modelleri özel bir yer tutuyor. Sezonun en trend kombinlerini Vintage Retro, Smart Academia ve Gothic Drama olmak üzere 3 farklı temada birleştiriyor. Koleksiyon 41 parçası aksesuar olmak üzere toplam 184 parçadan oluşuyor.

Onur AYDIN

koleksiyon Moda davet

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