Khan'dan “Shanghai” koleksiyonu...

Güçlü ve çarpıcı tasarımlarla; farklı kültürlerin eşsiz güzelliklerini mücevherlere yansıtan Begüm Khan, markanın ilhamını aldığı Çin Kültürünü özümseyen Shanghai koleksiyonuyla, Asya’nın kadim estetik anlayışını, modern dünyanın çizgileriyle birleştiren zarif ve zamansız tasarımlarla buluşturdu. Yeni Shanghai Koleksiyonunun tanıtıldığı Begüm’s China Club lansmanı, Osmanlı Antikaları ile modern sanattan eklektik bir karışım sunan Begüm Khan Nişantaşı butiğinde gerçekleşti. Begüm Khan markasının tasarımcısı ve kurucusu Begüm Kıroğlu ev sahipliğinde gerçekleşen davete Burcu Şendir, Ceylan Çapa, Elif Boyner, Lara Türker gibi isimler katılım gösterdi. Begüm Kıroğlu, butiğinde adeta kendi China Club’ını yaratırken, bir diğer odada ise Tanrı Misafiri benzersiz yemek enstelasyonları ile davette bir Çin pop-up restoran hissi oluşturdu.