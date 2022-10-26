Devrim Erbil'le 'Sanat' sohbetleri!

İstanbul’un tarihi mirası ve zengin kültürüyle, güzellikleriyle, Ayasofya, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii ile çevrili Four Seasons Hotel Sultanahmet, sağlıklı beslenmeden spora, sanattan seyahate, modadan güzelliğe, astrolojiye, ilişkilere ve kişisel gelişime kadar pek çok konuda dünyanın ilk kadınlar arası tavsiye platformu olan D’She Kadın Platformu ile doyumsuz sohbetlere imza atmaya devam ediyor. Tables & Settings’in kurucusu Neslihan Torun Kaya’nın moderatörlüğünde, alanında uzman isimlerin katılımı ile gerçekleşen etkinliklerde konuşmacılar, kadınların hayatına dokunan, değer katan, kültür, sanat, tarih ve yaşama dair bilgi birikimlerini paylaşıyor. Türkiye İş Bankası Özel Bankacılık Privia, Arzum Okka, Tables & Settings, D’She Bana Sor destekleri ile gerçekleşen bu özel buluşmaların ikincisinde Prof. Dr. Devrim Erbil’in 70 yılı aşan sanat yaşamı, sanatçının kendi ağzından, Neslihan Torun Kaya’nın tasarladığı zarif ve şık sofrada davetliler tarafından ilgiyle dinlendi.

Onur AYDIN