Davetler

Bienal'in özel davetlileri...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 17. İstanbul Bienali’nin özel davetinde bir araya geldi.

16 Eylül 2022 Cuma
Bienal'in özel davetlileri...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2007–2036 Bienal Sponsoru Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 17. İstanbul Bienali’nin resmi açılış töreni, dün Fransız Sarayı Bahçesi’nde yapıldı. İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve Fransa Başkonsolosu Olivier Gauvin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Sunuculuğunu Jülide Ateş’in üstlendiği tören, sanat ve iş dünyasından Elif Dürüst, Emin Hitay ve Emre-Maide Kurttepeli'nin yanı sıra uluslararası sanat çevrelerinden bienali takip etmek üzere gelen konukları bir araya getirdi.

Onur AYDIN

Koç Holding 17. İstanbul Bienali

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