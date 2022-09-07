Golf tutkunları Bodrum'da buluştu!

Bu yıl yedincisi düzenlenen TAV Passport Bodrum Golf Cup iş, spor ve cemiyet hayatının tanınmış birçok ismin katılım sağladığı başarılı bir organizasyonla gerçekleşti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Bodrum Golf Kulübü’nde oynanan turnuvada birçok başarılı golfçü yarıştı. TAV İşletme Hizmetleri CEO’su Güçlü Batkın, TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sani Şener'in eşi Asuman Şener, iş insanı Sadri Şener ve eşi Yüksel Şener gibi önemli isimlerin yanında seçkin iş insanlarının da katılım sağladığı, turnuva sonrası düzenlenen ödül töreninde dereceye giren tüm oyunculara ödülleri verildi. 3-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen turnuvanın sonunda gross birinciliğini kazanan Damir Urakov, havalimanlarının konfor ve ayrıcalığın kartı olan TAV Passport kartın sahibi oldu. Damir Urakov’a ödülünü TAV İşletme Hizmetleri CEO’su Güçlü Batkın takdim etti. Ödül töreninde yaptığı konuşmada turnuvaya katılan tüm golfçüleri sergiledikleri başarılı performans için tebrik eden Batkın, “Artık geleneksel hale gelen TAV Passport Bodrum Golf Cup’a ev sahipliği yapmak bizim için gurur ve mutluluk verici bir olay. Birbirinden değerli golfçülerimizin yarıştığı bu turnuvada ödül kazanan ya da kazanmayan tüm sporcularımıza katılımları için teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca her sene büyük bir heyecanla beklenen ve ilgi gören bu turnuvanın daha uzun yıllar devam etmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.