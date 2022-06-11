Davetler

Moda tutkunları buluştu...

Uluslararası lüks giyim markası Lübnanlı ünlü tasarımcı Amal Azhari'nin hazırladığı yeni koleksiyonunu özel davetle modaseverlerin beğenisine sundu.

11 Haziran 2022 Cumartesi
Moda tutkunları buluştu...

Uluslararası lüks giyim markası Punto, çılgın tasarımlarıyla tanınan Lübnanlı ünlü tasarımcı Amal Azhari ile sürpriz bir işbirliğine imza atıyor. Amal Azhari, marka için hazırladığı 2022 yaz tekstil modası koleksiyonunu cemiyet ve sanat dünyasına Projehane çatısı altında, Bilge Kuru ev sahipliğinde Ortaköy Ruby ‘de gerçekleşen bir davet ile tanıtıldı. Kaftanlara desen çizerek moda kariyerine başlayan Amal Azhari, hazırladığı 2022 yaz koleksiyonu Trunk Show ile cemiyet iş sanat dünyasına düzenlenen bir defileyle katılımcıların beğenisine sundu.

Ferit TUĞLUK

Amal Azhari Moda Punto koleksiyon

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