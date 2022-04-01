Moda tutkunları bir arada...

İş ve cemiyet hayatının modasever isimleri yeni koleksiyon davetinde bir araya geldi. Damat Tween 2022 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu, dijital dünyayla modayı buluşturduğu sıra dışı bir lansmanla duyurdu. Yeniliği ve inovasyonu uzun yıllardır kendine yol haritası edinen marka yeni sezon tanıtımı için dostlarını “yeni gerçek dünya”ya davet etti. Maslak’ta kurulan dev bir dijital salonda konuklar 2022 İlkbahar/Yaz koleksiyon filmini izledi. Süleyman Orakçıoğlu ve Büşra Orakçıoğlu ev sahipliğinde düzenlenen gece, pek çok ünlü ismin katılımıyla geç saatlere kadar devam etti. Orakçıoğlu ailesi tamamen dijital bir sergi alanı olarak düzenlenebilen GoodSpaces adlı mekanda davetlileri önce bir oyunun içinde, ardından koleksiyonun sergilenme alanında ağırladı. Pınar Eczacıbaşı gibi cemiyet hayatının ünlü isimleri davette tanıtım filmini izleyerek koleksiyonu inceledi.

Onur AYDIN