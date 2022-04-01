Davetler

Moda tutkunları bir arada...

Modanın tutkunları gelecek oyun temalı 2022 İlkbahar/Yaz koleksiyonunun lasman daveti için bir araya geldi.

01 Nisan 2022 Cuma
Moda tutkunları bir arada...

İş ve cemiyet hayatının modasever isimleri yeni koleksiyon davetinde bir araya geldi. Damat Tween 2022 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu, dijital dünyayla modayı buluşturduğu sıra dışı bir lansmanla duyurdu. Yeniliği ve inovasyonu uzun yıllardır kendine yol haritası edinen marka yeni sezon tanıtımı için dostlarını “yeni gerçek dünya”ya davet etti. Maslak’ta kurulan dev bir dijital salonda konuklar 2022 İlkbahar/Yaz koleksiyon filmini izledi. Süleyman Orakçıoğlu ve Büşra Orakçıoğlu ev sahipliğinde düzenlenen gece, pek çok ünlü ismin katılımıyla geç saatlere kadar devam etti. Orakçıoğlu ailesi tamamen dijital bir sergi alanı olarak düzenlenebilen GoodSpaces adlı mekanda davetlileri önce bir oyunun içinde, ardından koleksiyonun sergilenme alanında ağırladı. Pınar Eczacıbaşı gibi cemiyet hayatının ünlü isimleri davette tanıtım filmini izleyerek koleksiyonu inceledi.

Onur AYDIN

Damat Tween 2022 İlkbahar/Yaz gelecek oyun Moda lansman

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Moda “Couture” koleksiyonuna özel tanıtım!

Cemiyet hayatının modasever hanımları “Couture” koleksiyonunun tanıtım davetinde bir araya geldi.

Davetler 'Çev Sanat' için iş başında!

ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, ülkemizi temsil eden genç müzisyenlerin sahne alacağı proje için üyeleriyle birlikte toplantı gerçekleştirdi.
Davetler Moda tutkunları bir arada...

Modanın tutkunları gelecek oyun temalı 2022 İlkbahar/Yaz koleksiyonunun lasman daveti için bir araya geldi.
Davetler Özilhan doğada...

Yasemin Özilhan, ailesiyle birlikte doğada kamp yaparak stres attı.

Magazin Hattı Moroso'nun onuruna davet!

İtalyan tasarımcı Patrizia Moroso, mobilya tasarım magazasının davetlisi olarak İstanbul’da geldi.
Magazin Hattı 90’lar Modası'na podyumda

Tasarım dünyasının önde gelen isimlerinden Zeynep Tosun, yeni koleksiyonu özel bir davetle tanıttı.

Magazin Hattı Kiss koleksiyonu tanıtıldı!

Kiss FM ilk NFT koleksiyonu olan Kiss NFT’nin tanıtımını 42 Maslak’ta gerçekleştirdi.
Magazin Hattı 6.Gelin Damat Fashion defilesi!

Türkiye'nin en büyük gelinlik defilesi 6.Gelin Damat Fashion Day İstanbul Adile Sultan Sarayı'nda gerçekleşti.

Davetler Epos 7'den 10. yıl yemeği!

EPOS 7 Tarih, Kültür ve Sanat Derneği, 10. yılını bahar yemeği davetiyle kutladı.
Güncel Tezman'ın 'Petra' turu...

Genç sosyetik Sanem Tezman yakın arkadaşı Hande Gamgam ile birlikte seyahate çıktı.

Magazin Hattı Sağlıklı söyleşi...

Bütünsel Beslenme Uzmanı ve Fonksiyonel Tıp Sağlık Koçu Ebru Zeynep Altay, sürdürülebilir iyi yaşam alışkanlıkları ve sağlıklı beslenme konusunda söyleşi gerçekleştirdi.

Güncel Anne-kız koşusu...

Sosyetenin ünlü hanımlarından Zeynep Üstünel ve kızı Mina Üstünel, savaşa dur demek için koşuya katıldı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.