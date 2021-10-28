Davetler

Nişantaşı'nda özel davet!

Ünlü moda tasarımcısı Tuba Ergin, heyecanla beklenen Nişantaşı mağazasını özel bir davetle açtı.

28 Ekim 2021 Perşembe
Nişantaşı'nda özel davet!

Koleksiyonlarını sıra dışı, güçlü, çevreye duyarlı ve rafine kadınlar için tasarlayan ünlü moda tasarımcısı Tuba Ergin, moda severler tarafından heyecanla beklenen Nişantaşı mağazasının müjdesini veriyor. Nişantaşı mağazasını Valikonağı Caddesi’nde açan Tuba Ergin, mağazası için özel bir davet düzenledi. Ahu ve Süleyman Orakçıoğlu, Nil Bentürk Uyguner, Tuğçe Eyilik, Pınar Hotiç gibi isimlerin Tuba Ergin’i yalnız bırakmadığı davette, ünlü tasarımcı tüm misafirleriyle yakından ilgilendi. Kargo ve çoklu cepler, apolet detayları, ileri dönüştürülmüş ordu çanta detayları, vejetal deri, antimikrobiyal kumaşlar, dönüştürülmüş yün, lanolin kaplamalı kanvas gibi lüks ve sürdürülebilir malzemelerin yer aldığı, çok amaçlılık ve pratiklik gibi unsurların öne çıktığı yeni 2021-2022 Sonbahar Kış koleksiyonu "Cesur Yeni Dünya" davetlilerden tam not aldı. Haute couture’ün yanı sıra hazır giyim koleksiyonlara da imza atan, sipariş üzerine kişiye özel dikim parçalarıyla da ilgi uyandıran ünlü moda tasarımcısı Tuba Ergin, Nişantaşı mağazasında düzenlediği bu davette, dünden bugüne uluslararası arenada da ses getiren çalışmalarını kısaca misafirlerine aktardıktan sonra yeni dönem moda trendlerini, pandemiden sonra değişen moda dünyasını ve kültürünü, kendi stilini yaratmanın önemli ipuçlarını tüm moda severler için anlattı.

Tuba Ergin nişantaşı Moda mağaza Cesur Yeni Dünya

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