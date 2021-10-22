Modaseverleri buluşturan davet...

Modaya yön veren ve sezon koleksiyonlarını bir araya getiren Beymen, yeni koleksiyonunu tanıttı. New York gece hayatının en renkli yılları 70’lerden, Studio 54’un görkemli dans partilerinden ilhamla tasarlanan Aquazzura 2021-22 Sonbahar/Kış koleksiyonundaki kristal taşlarla bezeli gece ayakkabıları, topuklarındaki disko topuyla fark yaratan stiletto’lar, yenilikçi materyalleri ve renk paletiyle dikkat çeken zarif terlik ve sandaletlerin sergilendiği davette, Edgardo Osorio konuklarla tek tek ilgilenerek sorularını yanıtladı, davetliler için eskizlerini imzaladı. Markanın sezon koleksiyonundan tasarımların yanı sıra Aquazzura 2022 Resort koleksiyonundan seçili parçalar da ilk kez Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul içinde yer alan Novikov Lounge Bar’da, markanın düzenlediği bu özel etkinlik aracılığıyla sergilendi. “En sevdiğim ayakkabılar her zaman kişiyi gülümseten, içinde iyi vakit geçirebildikleriniz oluyor” diyor Edgardo Osorio. “Resort için parti giyiminin ve eğlenceye hazır ruh halinin geri döneceğini öngörerek, koleksiyonumda yepyeni efektler yaratmak üzere şeffaflık, kristaller ve pastel renklerle oynadım.”