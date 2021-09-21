Golf tutkunları Bodrum'da buluştu

Bu sene altıncı yılını kutlayan TAV Passport Bodrum Golf Cup, başarılı bir organizasyonla sona erdi. İş, spor ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerini bir araya getiren turnuvada Asuman-Sani Şener, Serra Tokar, Ayfer Toprak, da yer aldı. Bodrum Golf Kulübü’nde 18-19 Eylül tarihleri arasında oynanan turnuvanın gross birinciliğini Bodrum Golf Kulübü Kaptanı İsmail Erdoğan kazandı. Erdoğan'a havalimanlarında ayrıcalığın ve konforun kartı TAV Passport Kart hediye edildi. İsmail Erdoğan'a ödülünü TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. CEO’su Güçlü Batkın takdim etti. Erkekler A kategorisinde Erol İslamoğlu 38 puanla birinci oldu. B kategorisinde Salih Öztunaoğlu topladığı 36 puanla ilk sırayı alırken C kategorisinde ise Lütfi Varoğlu 44 puan ile birinci oldu. Kadınlar A kategorisinde Arzu Seçkin elde ettiği 36 puan ile kürsünün ilk basamağına çıktı. Kadınlar B kategorisinde ise 38 puan alan Nuray Öztürk birinciliğe uzandı. Gençlerde ise gross birinciliğini Zeynep Süalp elde etti gençler kategorisinde Deniz Ekiz 45 puan ile ilk sırayı aldı. Turnuva kapsamında dağıtılan En Uzun Vuruş Ödülü'nü Arzu Seçkin ile Damir Urakov, Bayrağa En yakın Atış Ödülü'nü ise İsmail Erdoğan ile Aynur Kutal aldı.