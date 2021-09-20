Bodrum'da “SYNONYMS” sergisi...

Collectable Art&Design, Dr. Gizem Pamukçu ve Hülya Şekercioğlu iş birliğiyle hazırlanan “Synonyms” sergisi, The Marmara Bodrum’un sanata verdiği destekle sanatseverlere merhaba dedi. Nükhet Eczacıbaşı, Elif Edes Tapan, Zeynep Germen gibi isimlerin katıldığı açılışta, Mehmet Sinan Kuran’ın ve 40 farklı genç sanatçının toplamda 80’e yakın çizim, resim ve heykel gibi formlarda eserleri ilgi topladı. Synonyms, ustaların genç sanatçılara uzattığı elin, aynı zamanda genç sanatçıların ustalara uzattığı bir ele dönüşebileceğini vurgularken, bu karşılıklı alışverişin ve paylaşımın ortaya çıkardığı gelişimi, güzelliği ortaya koyuyor, anlamdaşlığın getirdiği eşitliği ve paydaşlığı işaret ediyor.

Hakan YAĞCI