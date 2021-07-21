Davetler

Bodrum'da görkemli sanat daveti

Bodrum Loft ve Sevil Dolmacı Art Gallery tarafından Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen açık hava heykel parkı, Loft Art Sculptville, görkemli bir davetle açıldı.

21 Temmuz 2021 Çarşamba
Bodrum'da görkemli sanat daveti

Bodrum Loft ve Sevil Dolmacı Art Gallery Türk ve uluslararası dünyaca tanınan sanatçıların eserlerinin buluştuğu Loft Art Sculptville projesi ile ülkemizde bir ilke imza atıyor. 11 sanatçıya ait enstalasyon, heykel ve neon işlerden oluşan 22 farklı eserin yer aldığı projenin açılış daveti Sevil Dolmacı Sanat Danışmanlık Şirketinin Kurucusu ve Sanat Danışmanı


Sevil Dolmacı ile Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Davete katılan, aralarında İzzet Garih, Dalya Garih, Dalya Garih, Sennur Çiftçi, Sema Maliki, İpek Özilhan Özkan, Onur Özkan ve Zafer Kozanoğlu gibi isimlerin olduğu iş, cemiyet ve sanat dünyasının ünlü isimleri açık hava heykel parkındaki çarpıcı eserleri büyük bir hayranlıkla yakından inceleme fırsatı buldu. Güney Koreli heykeltraş Seo Young Deok’un Londra’da Mayfair Sculpture Trail ve Capri şehrinin surları gibi birçok ülkenin kamusal alanında sergilenen Meditation serisi, bu kamusal alan sergilemesinin Türkiye ayağı olacak biçimde Bodrum Loft’ta sergileniyor. Sanatçının üç farklı heykeli Loft Art Sculptville’de sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Bir zamanlar Pablo Escobar’a ait olan ve günümüzde görkemli bir çağdaş sanat koleksiyonuna sahip beach resort Casa Malca, Tulum koleksiyonunda eserleri yer alan ve Londra Saatchi Gallery’de eserleri uzun süreli sergilenen Kolombiyalı sanatçı Rafael Gomezbarros’un alternatif malzemelerle ürettiği ve derin toplumsal mesajlar içeren karınca


enstalasyonları “House Taken” yine Türkiye’de ilk kez Bodrum Loft’un açıkhava heykel parkında sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Hakan YAĞCI

hamdiakı sevildolmacı BODRUM sanat etkinli

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