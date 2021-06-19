Davetler

“Kutsal Ağaçlar” Ege'de...

Ahmet Güneştekin, “Kutsal Ağaçlar” adlı kişisel sergisini Bodrum'da sanatseverlerin beğenisine sundu.

19 Haziran 2021 Cumartesi
“Kutsal Ağaçlar” Ege'de...

Bodrum’da yer alan Zai Yaşam, Ahmet Güneştekin’in “Kutsal Ağaçlar” adlı kişisel sergisine ev sahipliği yaptı. Koleksiyoner ve iş insanı Yunus Büyükkuşoğlu’nun kurucusu olduğu ve eşi Derya Büyükkuşoğlu ile birlikte yönettiği Zai Yaşam, edebiyat, sanat ve gastronomiyle iç içe geçmiş bir yaşam deneyimi sunmayı amaçlayan yeni nesil bir kütüphane. Güneştekin’in geleneği şimdiye taşıma düşüncesiyle yorumladığı işlerine ve ağaç haritalarının dairesel yapısını anımsatan formlarla çalıştığı yapıtlarına yer veren “Kutsal Ağaçlar”, sanatçının farklı ifade araçlarından yararlandığı işlerini bir araya getirerek bakış açılarının ve yöntemlerin indirgenemez çoğulluğuna vurgu yapıyor. Bodrum'da düzenlenen davete cemiyet hayatının tanınmış simalarından Yalçın-Tunay Ayaydın, Murat Pilevneli, Aslı Pamir, Feryal Gülman, Begüm-Ömer Ballı ve Haluk-Fulya Nayman çiftide katıldı. Sergide, sanatçının yaratıcı denemelerinin özünü yakalayan, algı ve duyguları için görsel bir eşdeğer yarattığı bronz heykelleri, geçmiş uygulamaların dışında kalarak yaptığı seramik işleri ve mitolojik öğeleri, optik yanılsamaları yaratan yarıkürelerin yanı sıra, işlerin yüzeyinde ortaya çıkan üç boyutlu yarıkürelerle bütünleştirdiği işleri sergileniyor.

Onur AYDIN


Kutsal Ağaçlar BODRUM Ahmet Güneştekin

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