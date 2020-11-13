Hanif'ten yeni koleksiyon

Sade, zarif ve elegan çizgisiyle tanınan Dilek Hanif, Anadolu’da el emeği ile üretilen değerli dokumaları koleksiyonuna taşıdığı tasarımlarını tanıttı.

Koleksiyonlarında tarihi ve kültürel zenginliklere, el işçiliğine yer veren ve tasarımlarında Türk ve Osmanlı motiflerini de sıklıkla kullanarak yurt dışında tanıtımına katkıda bulunan Dilek Hanif, bu kez Anadolu’nun zengin el dokumalarını koleksiyonuna taşıdı. Anadolu’nun el tezgahlarında dokunmuş olan yerel dokumaların tanıtılmasında bir köprü olmayı hedefleyen Dilek Hanif Bayburt’un ehramı, Seferihisar ve Ödemiş’in keçesi, Hatay’ın tezgâhta dokunan ham ipekleri, Burdur’un tülbenti ve Gaziantep’in kutnu kumaşı gibi yerel dokumaları kullanarak tasarladığı parçaları krep, ipek, koton gibi modern kumaşlarla kombinleyerek oluşturduğu kapsül koleksiyonunu yakın arkadaşlarından oluşan özel bir davetli grubuna tanıttı. Four Seasons Hotel Bosphorus ev sahipliğinde, otelin yeni mekânı Yasemin’in sıcak ve şık atmosferinde düzenlenen davette bir araya gelen konuklarkoleksiyonu beğeni ile karşıladı. Aralarında Yasemin Aloğlu, Sernur Çiftçi gibi isimlerin bulunduğu konuklar koleksiyonu inceleyerek, doğal kumaşların dokusunu yakından inceleme fırsatı buldu. Günün her saatine uygun 20 parçadan ve dikkat çekici kombinlerden oluşan kapsül koleksiyon sadeliği zarafetle birleştirirken, gündüz şıklığını geceye de taşıyor. Koleksiyonda zamansız bir tarza sahip olan parçalar, rahat kesimleri ve klasik renkleri ile dikkat çekiyor. Dokumanın özüne bağlı kalarak ağırlıklı olarak ekru ve toprak tonlarının kullanıldığı koleksiyonda, tercihe bağlı olarak kumaşlar yine doğal bir malzeme olan kök boya ile renklendirilebiliyor.

Onur AYDIN