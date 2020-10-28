HT KULÜP
Arama

Moda ve lezzet tutkunları buluştu!

HABERİN FOTOĞRAFLARI

Melis Ağazat ve Ece Nukan’ın ev sahipliğinde önceki gün gerçekleşen çay saati daveti, cemiyet dünyasının ünlü isimlerini buluşturdu.

Ece Nukan’ın sahibi olduğu marka, Miami esintili dekorasyonuyla moda severleri ve lezzet tutkunlarını bir araya getirdi. Melis Ağazat ve Ece Nukan’ın ev sahipliğinde önceki gün gerçekleşen çay saati daveti, cemiyet dünyasının ünlü isimlerini buluşturdu. Davette Arzu Sabancı, Dilek Türker, Hande Sezer Pekcan, Beste Yurttaş, Tuba Develi ve Melis Özer gibi birçok ünlü isim göze çarptı. Davete katılan seçkin konuklar dünyanın en özel satış noktalarında yer alan ünlü tasarım markalarının özenle seçilmiş yeni sezon koleksiyonlarını incelerken bir yandan da mekanın içerisinde yer alan Tea Room’da göz alıcı lezzetli sunumları keşfettiler. Sadece sıcak değil aynı zamanda buzlu çay konusunda da oldukça iddialı olan mekân, menüsündeki lezzetleriyle konuklarından tam not aldı.

Onur AYDIN

Etiketler
Arzu Sabancı Hande Sezer Pekcan Tuba Develi çaydaveti Moda
BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Davetler Moda ve lezzet tutkunları buluştu! 28 Ekim 2020 Çarşamba Devamını Oku
Davetler Kanun'dan hayvanlara destek sergisi 23 Ekim 2020 Cuma Devamını Oku
Davetler Barbaros'dan "Episode I" sergisi... 21 Ekim 2020 Çarşamba Devamını Oku

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X