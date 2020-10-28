Moda ve lezzet tutkunları buluştu!

Melis Ağazat ve Ece Nukan’ın ev sahipliğinde önceki gün gerçekleşen çay saati daveti, cemiyet dünyasının ünlü isimlerini buluşturdu.

Ece Nukan’ın sahibi olduğu marka, Miami esintili dekorasyonuyla moda severleri ve lezzet tutkunlarını bir araya getirdi. Melis Ağazat ve Ece Nukan’ın ev sahipliğinde önceki gün gerçekleşen çay saati daveti, cemiyet dünyasının ünlü isimlerini buluşturdu. Davette Arzu Sabancı, Dilek Türker, Hande Sezer Pekcan, Beste Yurttaş, Tuba Develi ve Melis Özer gibi birçok ünlü isim göze çarptı. Davete katılan seçkin konuklar dünyanın en özel satış noktalarında yer alan ünlü tasarım markalarının özenle seçilmiş yeni sezon koleksiyonlarını incelerken bir yandan da mekanın içerisinde yer alan Tea Room’da göz alıcı lezzetli sunumları keşfettiler. Sadece sıcak değil aynı zamanda buzlu çay konusunda da oldukça iddialı olan mekân, menüsündeki lezzetleriyle konuklarından tam not aldı.

Onur AYDIN