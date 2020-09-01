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90'lar Türkçe popla sezon kapanışı...

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Ünlü DJ Ali Sayar yaz başından beri Bodrum sezonuna damgasını vuran Serafina Mare'de final yaptı.

Çaldığı müziklerle mekanı dolduran Sayar, misafirlere unutulmaz yaz akşamları yaşattı. Önceki akşam da Ali Sayar, Bodrum Gündoğan'ın sevilen mekanı Serafina Mare'de bu sezon son kez Dj kabinine geçerek sezonu kapattı. 80'ler ve 90'lar Türkçe müziğin yanı sıra popüler şarkılara da playlistinde yer veren Ali Sayar'ı dinlemeye gelenler arasında cemiyet, iş ve sanat hayatının sevilen isimlerinden Cezmi-Hülya Mutlu, Burak-Gülin Karabacak, Selçuk-Cemre İnan, Necmettin Karabacak, Sedef Fenercioğlu, Sinan-Tülin Vardar, Necmettin-Semra Karabacak, Rosella Karabacak, Hazım Ellialtı ve Cenk Eren gibi tanınmış simalar vardı. Keyifli bir akşam yemeği sonrasında misafirler Ali Sayar'ın çaldığı şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiler.

Etiketler
Ali Sayar BODRUM Serafina Mare
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