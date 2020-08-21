Bodrum' da eğlenceli parti...

Bodrum Susona'da cemiyet hayatından çok sayıda ismin katıldığı eğlenceli bir parti düzenlendi.

Susona Bodrum'da dün gece bir derginin düzenlediği daveti bu yazın en çok konuşulan event’leri arasında yerini aldı. Kutay Grup ve ABK Holding'in ev sahipliğinde gerçekleşen Talay Lounge'daki özel davete iş, sanat ve cemiyet hayatından tanınmış simalar katıldı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak organize edilen gecede Eda-Sarp Evliyagil, Süleyman-Ahu Orakçıoğlu, İpek Develi, Özlem-Gökhan Avcıoğlu, Nuray Fenercioğlu ve Beste Yurttaş gibi isimler yer aldı. Eğlenceli partide Kutay Grup ve ABK Holding'in muhteşem klasik arabaları da otomobil tutkunları tarafından büyük ilgi gördü. Dj Mert Levent'in canlı performansı geceye renk katarken Frankie Bodrum'un lezzetli barbekü sunumu da davetliler tarafından beğenildi.