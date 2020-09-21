Bir insanın duruşu olmalı.
Olaylara bakış açısı, tavrı, tarzı.
Sözü, ifadesi.
Yorumlama şekli.
Ve yorumlarken cesur olmalı.
Özellikle kadınlarda bu özellikler varsa tamamdır. En sevdiğim insan şeklidir.
İşte Hazal Kaya onlardan.
Nasıl güzel ifade ediyor kendini.
Nasıl güzel anlatıyor.
Cesursa, korkmadan, sıkılmadan, bozmadan, bozulmadan.
En son Selin Ciğerci olayında çat diye düşüncesini açıkladı.
Kimselere aldırış etmeden.
Mesela çocuklar hakkında da acayip güzel yorumlar yapıyor.
Mesela, "Oğlumu etik değerlerle büyütmekle mükellefim ama özel hayatında tercihlerine müdahale etmem. Bırakın çocukları, köpeklerimizin bile sahibi değiliz" dedi.
Evet işte bu.
Gerçekten kimse kimsenin sahibi değildir… Bunu çözdüğümüz an mutluluğu bulacağız.
Ve en doğruyu.
Bir kere anne ve babanın görevi çocuklarını iyi yetiştirmektir.
Ve anne ve baba çocuklarına:
Doğruyu, dürüstlüğü..
İyi insan olmayı.
Kendi ayakları üzerinde durmayı.
Kimsenin hakkını yememesi gerektiğini.
Vicdanlı bir insan olmayı öğretmek zorundadır.
Sonrasını bırakın zaten.
O inanın gerekeni yapar.
Çocuklarınızın üzerinde baskı kurmayınız efendim.
Ve hiç kimsenin özel hayatına müdahale etmeyiniz.