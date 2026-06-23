Havuz şıklığı...

Cemiyet hayatının en stil sahibi ve dikkat çeken isimlerinden Yasemin Ergene, yaz sezonunu havuz başında karşıladığı büyüleyici karelerle açtı. Sosyal medya hesabından paylaştığı her fotoğrafla moda rüzgarları estiren Ergene, bu kez havuz kenarında tercih ettiği baştan aşağı beyaz kombiniyle göz kamaştırdı. Stiliyle her zaman ilham kaynağı olan Yasemin Ergene havuz başı tarzıyla zarafetini bir kez daha konuşturdu. İnce beyaz dantel detaylı uzun kollu gömleğini, aynı dokudaki mini şortuyla kombinleyen ünlü isim, yazın enerjisini ve saflığını stiline yansıttı. Kombinini tamamlayan beyaz saç bandanası ve siyah güneş gözlükleriyle hem cool hem de bohem bir hava yakalayan Özilhan, havuz kenarında adeta bir kuğu gibi boy gösterdi. Doğal güzelliği, fit görünümü ve kusursuz plaj şıklığıyla her daim adından söz ettiren Yasemin Hanım'ın havuz pozları, kısa sürede sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutularak bu yazın plaj modasına yön vereceğinin sinyallerini verdi.