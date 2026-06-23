Güncel

Havuz şıklığı...

Havuz kenarında beyaz dantel detaylı kombinleri ve neşeli tavırlarıyla objektif karşısına geçen Yasemin Ergene, fit görünümü ve zarafetiyle bu yaza da damga vuracağını kanıtladı.

Giriş: 23 Haziran 2026 Salı 10:25 Güncelleme: 23 Haziran 2026 Salı 10:25
Havuz şıklığı...

Cemiyet hayatının en stil sahibi ve dikkat çeken isimlerinden Yasemin Ergene, yaz sezonunu havuz başında karşıladığı büyüleyici karelerle açtı. Sosyal medya hesabından paylaştığı her fotoğrafla moda rüzgarları estiren Ergene, bu kez havuz kenarında tercih ettiği baştan aşağı beyaz kombiniyle göz kamaştırdı. Stiliyle her zaman ilham kaynağı olan Yasemin Ergene havuz başı tarzıyla zarafetini bir kez daha konuşturdu. İnce beyaz dantel detaylı uzun kollu gömleğini, aynı dokudaki mini şortuyla kombinleyen ünlü isim, yazın enerjisini ve saflığını stiline yansıttı. Kombinini tamamlayan beyaz saç bandanası ve siyah güneş gözlükleriyle hem cool hem de bohem bir hava yakalayan Özilhan, havuz kenarında adeta bir kuğu gibi boy gösterdi. Doğal güzelliği, fit görünümü ve kusursuz plaj şıklığıyla her daim adından söz ettiren Yasemin Hanım'ın havuz pozları, kısa sürede sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutularak bu yazın plaj modasına yön vereceğinin sinyallerini verdi.

Yasemin Ergene

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Bebek'te form tuttular...

Sabancı ailesinin genç ve başarılı temsilcilerinden Melisa Sabancı Tapan, güneşli havanın keyfini Bebek’te spor yaparak çıkardı.
Güncel Havuz şıklığı...

Havuz kenarında beyaz dantel detaylı kombinleri ve neşeli tavırlarıyla objektif karşısına geçen Yasemin Ergene, fit görünümü ve zarafetiyle bu yaza da damga vuracağını kanıtladı.
Jet Set Scorpions, İstanbul'da...

Rock müziğin yaşayan efsanesi Scorpions, 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek dev konser öncesinde İstanbul'a geldi.

Magazin Hattı 10. Boss Cup Tenis Turnuvası

İş, spor ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini bir araya getiren 10. Boss Cup Tenis Turnuvası, Etiler Tenis Kulübü’nde gerçekleştirilen görkemli ödül töreniyle sona erdi.
Davetler Büyükada’da özel defile...

“The Last Empress” koleksiyonu, Büyükada’nın tarihi atmosferinde gerçekleşen özel defileyle tanıtıldı.
Davetler Otomobil tutkunları davette...

İş, sanat ve otomotiv dünyasının seçkin isimleri, düzenlenen özel davette bir araya gelerek İkonik Amerikan otomobil modellerini yakından inceledi.

Güncel İtalya'da yaz neşesi...

Neşeli dostluklarıyla tanınan Şebnem-Celal Çapa, Ahu-Can Has, Betina Machler ve Zeynep-Osman Çarmıklı, bu yaz da geleneği bozmayarak birlikte unutulmaz bir İtalya tatiline çıktılar.
Magazin Hattı Babalar Günü daveti...

Babalar Günü Kerem Görsev'in Caz Dinletisi Eşliğinde Silent Art of Thread buluşmasıyla kutladı.

Güncel Kosif'ten ‘Ruhun Fısıltısı’

Sanata, felsefeye ve edebiyata olan tutkusuyla tanınan Melda Kamhi Kosif, okuyucularını derin bir içsel yolculuğa davet ettiği yeni kitabı ‘Ruhun Fısıltısı’ ile yeniden edebiyat dünyasında ses getiriyor.
Söyleşi 'En büyük öğretmenim hayatın kendisi'

Yazar Melda Kosif, ‘Ruhun Fısıltısı’ adını verdiği yeni kitabını okuyucularıyla buluşturdu. Hayata dair birçok duyguyu tecrübe edinen Melda Kosif 'En büyük öğretmenim hayatın kendisi' diyor
Güncel Dubai'de 'Babalar Günü' kutlaması...

Bir süredir ailesiyle birlikte Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar Demirağ, Babalar Günü’nü sosyal medya hesabından paylaştığı aile fotoğraflarıyla kutladı. Aile bağlarına verdiği önemle bilinen Demirağ, paylaşımlarında babası Ender Alkoçlar başta olmak üzere ailedeki tüm babalara yer verdi.
Jet Set Kardashian'nın yeni tarzı

Siyah saçlarıyla hafızalara kazınan realite şov yıldızı Kim Kardashian, platin sarısına çevirdiği saçlarıyla yeni imajını sergiledi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.