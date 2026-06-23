Bebek'te form tuttular...

Sabancı ailesinin genç ve başarılı temsilcilerinden Melisa Sabancı Tapan, güneşli havanın keyfini Bebek’te spor yaparak çıkardı. Bir arkadaşıyla birlikte yürüyüşe çıkan Tapan, fit görünümü ve spor şıklığıyla tüm bakışları üzerine topladı. Bebek sokaklarında tempolu bir yürüyüş gerçekleştiren Melisa Sabancı Tapan, lila rengi spor tayt ve büstiyer takımıyla göz doldurdu. Belini bağladığı beyaz sweatshirt'ü, şeffaf bel çantası ve büyük güneş gözlükleriyle adeta bir moda ikonu gibi görünen Tapan, spor yaparken bile tarzından ödün vermediğini bir kez daha kanıtladı. Arkadaşı Turgut Özal'la birlikte sahil hattında yürüyen Melisa Sabancı Tapan'ın neşeli ve tempolu halleri, Bebek sakinlerinin de dikkatinden kaçmadı.

Ferit TUĞLUK