Genç tasarımcılara özel defile...

Vakko ESMOD Moda Akademisi 2026 mezunlarının koleksiyonlarını sergilediği özel defile Vakko Moda Merkezi’nde gerçekleşti. Defilede Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, Vakko CEO’su Jaklin Güner, Vakkorama Genel Müdürü Can Hakko, ESMOD International Grup Başkan Yardımcısı Véronique Beaumont ve Campus France Türkiye Direktörü de genç tasarımcıları yalnız bırakmadı. Cem Hakko, defilede yaptığı konuşmada Vakko ESMOD’un, kurumun kurucusu ve babası Vitali Hakko’nun en büyük hayallerinden biri ve vasiyeti olduğunu belirterek gençlere olan inancını vurguladı. Genç tasarımcıların yaratıcı parçalarının büyük beğeni topladığı organizasyon, düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Ferit TUĞLUK