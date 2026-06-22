Büyükada’da özel defile...

Moda dünyasının özgün tasarım diliyle öne çıkan isimlerinden Tuba Ergin, Büyükada’nın büyüleyici atmosferinde, Princes’ Palace Resort Büyükada ev sahipliğinde gerçekleşen özel defilesiyle davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Ergin’in Osmanlı döneminin ihtişamından, kadınlarının zarafetinden ve güçlü duruşundan ilham alarak hazırladığı “The Last Empress” koleksiyonu, geçmişin estetiğini modern couture anlayışıyla yeniden yorumladı. Büyükada’nın zamana direnen ruhu ve Princes’ Palace Resort’un tarihi mimarisi, koleksiyonun hikâyesiyle güçlü bir bütünlük oluşturdu. Gecede yalnızca bir defile değil; moda, tarih, müzik, sahne sanatları ve Akif Örük imzası taşıyan koreografinin iç içe geçtiği çok katmanlı bir deneyim sunuldu. Tuba Ergin’in rafine tasarım dili, koleksiyon boyunca güçlü kadın siluetleri, zamansız detaylar ve zarif dokularla podyuma taşındı. Gecenin açılışında sahneye çıkan Yeşim Salkım, davetlilere hitaben yaptığı konuşmada koleksiyonun geçmişin zarafetinden bugünün güçlü kadın duruşuna uzanan özel bir hikâye anlattığını vurguladı. Salkım, Tuba Ergin’in “The Last Empress” koleksiyonunun Osmanlı’nın ihtişamından ve o dönemin kadınlarının asaletinden ilham alarak geçmişi modern bir bakışla yeniden yorumladığını ifade etti. Kızının da podyumda yer almasının bu geceyi kendisi için ayrıca anlamlı kıldığını belirten Salkım, kadınlığın ve zarafetin nesiller arasında aktarımına dikkat çekti. Defilenin en dikkat çekici anlarından biri ise finalde yaşandı. Sahne enerjisi, güçlü yorumu ve kendine özgü tarzıyla dikkat çeken Selin Geçit, Tuba Ergin’in kendisi için özel olarak tasarladığıkapanış tasarımıyla podyuma çıktı ve geceye özel performansıyla davetlilere unutulmaz bir final yaşattı. Selin Geçit’in etkileyici sahne varlığı, koleksiyonun duygusunu müzikle buluşturarak defilenin finaline güçlü bir imza attı.

Ferit TUĞLUK