Davetler

Büyükada’da özel defile...

“The Last Empress” koleksiyonu, Büyükada’nın tarihi atmosferinde gerçekleşen özel defileyle tanıtıldı.

Giriş: 22 Haziran 2026 Pazartesi 14:51 Güncelleme: 22 Haziran 2026 Pazartesi 15:06
Büyükada’da özel defile...

Moda dünyasının özgün tasarım diliyle öne çıkan isimlerinden Tuba Ergin, Büyükada’nın büyüleyici atmosferinde, Princes’ Palace Resort Büyükada ev sahipliğinde gerçekleşen özel defilesiyle davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Ergin’in Osmanlı döneminin ihtişamından, kadınlarının zarafetinden ve güçlü duruşundan ilham alarak hazırladığı “The Last Empress” koleksiyonu, geçmişin estetiğini modern couture anlayışıyla yeniden yorumladı. Büyükada’nın zamana direnen ruhu ve Princes’ Palace Resort’un tarihi mimarisi, koleksiyonun hikâyesiyle güçlü bir bütünlük oluşturdu. Gecede yalnızca bir defile değil; moda, tarih, müzik, sahne sanatları ve Akif Örük imzası taşıyan koreografinin iç içe geçtiği çok katmanlı bir deneyim sunuldu. Tuba Ergin’in rafine tasarım dili, koleksiyon boyunca güçlü kadın siluetleri, zamansız detaylar ve zarif dokularla podyuma taşındı. Gecenin açılışında sahneye çıkan Yeşim Salkım, davetlilere hitaben yaptığı konuşmada koleksiyonun geçmişin zarafetinden bugünün güçlü kadın duruşuna uzanan özel bir hikâye anlattığını vurguladı. Salkım, Tuba Ergin’in “The Last Empress” koleksiyonunun Osmanlı’nın ihtişamından ve o dönemin kadınlarının asaletinden ilham alarak geçmişi modern bir bakışla yeniden yorumladığını ifade etti. Kızının da podyumda yer almasının bu geceyi kendisi için ayrıca anlamlı kıldığını belirten Salkım, kadınlığın ve zarafetin nesiller arasında aktarımına dikkat çekti. Defilenin en dikkat çekici anlarından biri ise finalde yaşandı. Sahne enerjisi, güçlü yorumu ve kendine özgü tarzıyla dikkat çeken Selin Geçit, Tuba Ergin’in kendisi için özel olarak tasarladığıkapanış tasarımıyla podyuma çıktı ve geceye özel performansıyla davetlilere unutulmaz bir final yaşattı. Selin Geçit’in etkileyici sahne varlığı, koleksiyonun duygusunu müzikle buluşturarak defilenin finaline güçlü bir imza attı.

Ferit TUĞLUK

“The Last Empress” defile büyükada

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Büyükada’da özel defile...

“The Last Empress” koleksiyonu, Büyükada’nın tarihi atmosferinde gerçekleşen özel defileyle tanıtıldı.
Davetler Otomobil tutkunları davette...

İş, sanat ve otomotiv dünyasının seçkin isimleri, düzenlenen özel davette bir araya gelerek İkonik Amerikan otomobil modellerini yakından inceledi.

Güncel İtalya'da yaz neşesi...

Neşeli dostluklarıyla tanınan Şebnem-Celal Çapa, Ahu-Can Has, Betina Machler ve Zeynep-Osman Çarmıklı, bu yaz da geleneği bozmayarak birlikte unutulmaz bir İtalya tatiline çıktılar.
Magazin Hattı Babalar Günü daveti...

Babalar Günü Kerem Görsev'in Caz Dinletisi Eşliğinde Silent Art of Thread buluşmasıyla kutladı.

Güncel Kosif'ten ‘Ruhun Fısıltısı’

Sanata, felsefeye ve edebiyata olan tutkusuyla tanınan Melda Kamhi Kosif, okuyucularını derin bir içsel yolculuğa davet ettiği yeni kitabı ‘Ruhun Fısıltısı’ ile yeniden edebiyat dünyasında ses getiriyor.
Söyleşi 'En büyük öğretmenim hayatın kendisi'

Yazar Melda Kosif, ‘Ruhun Fısıltısı’ adını verdiği yeni kitabını okuyucularıyla buluşturdu. Hayata dair birçok duyguyu tecrübe edinen Melda Kosif 'En büyük öğretmenim hayatın kendisi' diyor
Güncel Dubai'de 'Babalar Günü' kutlaması...

Bir süredir ailesiyle birlikte Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar Demirağ, Babalar Günü’nü sosyal medya hesabından paylaştığı aile fotoğraflarıyla kutladı. Aile bağlarına verdiği önemle bilinen Demirağ, paylaşımlarında babası Ender Alkoçlar başta olmak üzere ailedeki tüm babalara yer verdi.
Jet Set Kardashian'nın yeni tarzı

Siyah saçlarıyla hafızalara kazınan realite şov yıldızı Kim Kardashian, platin sarısına çevirdiği saçlarıyla yeni imajını sergiledi.
Güncel Sabancı’dan iklim krizi çağrısı...

İklim kriziyle mücadelede sivil toplumun ortak gücünü birleştirecek "Türkiye Ulusal Filantropi Taahhüdü" 30 öncü kurumun imzasıyla açıldı. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Bu tek başına yapılacak bir yolculuk değil" diyerek dayanışma çağrısı yaptı.
Güncel İlham veren yaz kombinleri

Cemiyet hayatının stil ikonu Yasemin Ergene, sosyal medyada paylaştığı son ayna pozlarıyla yaz modasının şifrelerini verdi. Klasik parçaları modern dokunuşlarla harmanlayan Ergene, çabasız şıklığın formülünü farklı kombinlerle gözler önüne serdi.
Güncel Sabancı öğrencilerle bir arada...

Sosyal sorumluluk projeleri, sağlıklı beslenme ve gastronomi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Aslıhan Koruyan Sabancı, Boston Üniversitesi’nden aldığı özel davet üzerine İtalya’da öğrencilerle bir araya geldi.
Magazin Hattı Boğaz'da masalsı düğün...

Hande Canpolat ile Cemil Bulduk, Boğaz'da düzenlenen görkemli törenle mutluluğa "Evet" dedi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.