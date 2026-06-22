Otomobil tutkunları davette...

Türkiye otomotiv sektöründe yarım asırlık bir geçmişe sahip olan TUROTO, dünya devi General Motors (GM) ile gerçekleştirdiği iş birliğini dün akşam düzenlenen bir davetle kutladı. 18 Haziran’da basına yönelik yapılan resmi tanıtımın ardından, akşam da İstanbul Altunizade’deki The Cube’da iş dünyası, otomotiv sektörü ve cemiyet hayatından konukların katıldığı özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Amerikan otomobil kültürünün efsanevi modelleri olan Cadillac, Chevrolet ve GMC markalarının özel ürün aileleri, gece boyunca davetliler tarafından yakından incelendi. The Cube’un etkileyici ortamında düzenlenen etkinlik, kokteyl ve canlı müzik performansı eşliğinde keyifli bir atmosferde geçti. Geceye iş, cemiyet ve moda dünyasından Ali Yener, Aylin Yener, Arden Bıçakçı, Sevan Bıçakçı, Azade Balkaner, Uğur Balkaner, Paşa Çavuşoğlu, Tuğçe Eyilik, Yüksel Mermer, Koray Öztopçu, Zerrin Malaz ve Metin Malaz gibi isimler katıldı. Gecenin ev sahipliğini üstlenen TUROTO CEO’su Turan Mutlu, TUROTO GM-SV Yönetici Ortağı Kaan Baral ve General Motors Europe Dağıtım Kanalları Müdürü Armando Estevez Elvira, konuklarla bir araya gelerek araçlar ve yeni yapılanma hakkında sohbet etti.