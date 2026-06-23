Tarkan’a özel kask sürprizi

Bir bankanın 80. yıl kutlamaları kapsamında İstanbul Park’ta düzenlenen özel etkinlikte sahne alan Tarkan, konser öncesinde anlamlı bir sürprizle karşılaştı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) yönetimi, motor sporlarına verdiği destek ve etkinliğe katılımı dolayısıyla megastar Tarkan ile bir araya gelerek kendisine isminin özel olarak işlendiği bir yarış kaskı hediye etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Tarkan, jestten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, hatıra fotoğrafı da çekildi. Motor sporları ile müziğin buluştuğu etkinlikte Tarkan’ın konseri büyük ilgi görürken, özel kask hediyesi günün dikkat çeken anları arasında yer aldı.