10. Boss Cup Tenis Turnuvası

İş dünyası ile spor camiasını buluşturan ve Türkiye’nin en etkili kurumsal networking platformlarından biri haline gelen Boss Cup Tenis Turnuvası, 16-21 Haziran tarihleri arasında kortlarda esen büyük heyecanın ardından tamamlandı. Salih Umut Üngör’ün öncülüğünde hayata geçirilen ve marka elçisi Yasmin Gülman’ın güçlü desteğiyle her yıl etki alanını daha da genişleten organizasyon, bu yıl da katılımcılarına benzersiz bir sosyal ekosistem sundu. 21 Haziran Pazar günü Etiler Tenis Kulübü’nde düzenlenen heyecan dolu final müsabakalarının ardından görkemli

ödül töreni düzenlendi. Türkiye Tenis Federasyonu Başhakemi Yaşa Cengiz yönetiminde gerçekleştirilen ve büyük bir çekişmeye sahne olan turnuvada, Tek Erkekler kategorisinde Furkan Şahin şampiyonluk kupasını kaldırırken, Okan Şen turnuvayı finalist olarak tamamladı. Tek Kadınlar finalinde Kristina Gavovic şampiyonluğa uzanırken, rakibi Selin Küçükoğlu finalist olma başarısı gösterdi. Çift Erkekler kategorisinde Furkan Şahin ve Cengiz Altuğ ikilisi şampiyonluğu göğüslerken, Emre İncecik ve Onur Akagündüz çifti turnuvanın finalisti oldu. Çift Kadınlar mücadelesinde şampiyonluk ipini Şehzade Gür ve Özüm Çakır göğüslerken, Gülnur Çelik ve Bihter Yeşilyurt ikilisi korttan finalist olarak ayrıldı. Karışık Çiftler kategorisinde Duygu Keçeci ve Furkan Eryılmaz çifti

şampiyonluğa adını yazdırırken, Şehzade Gür ve Mehmet Köksal ikilisi finalist unvanının sahibi oldu. Büyük ilgi gören Ebeveyn-Çocuk kategorisinde ise Engin Öztürk ve Efe Öztürk çifti şampiyonluk sevinci yaşarken, Hakan Demirelli ve Arya Demirelli ikilisi turnuvayı finalist olarak tamamladı.