Sürdürülebilir geleceğe sanatsal bakış

Çağdaş sanatın doğa, insan ve gelecek arasındaki ilişkiyi yeniden düşünmeye davet eden güçlü isimlerinden Zübeyde Çelik, 19 özel eserlerinden oluşan solo sergisi “Harvest Time” ile 15-17 Haziran tarihleri arasında Caresse Art’ta izleyici ile buluştu. Volkan-Sanem Büyükhanlı, Esra Bebek, Tanem Sivar, Sibel Baruh, Arzu Martin, Betti Russo, Zeynep Anıl sanatçı Zübeyde Çelik’in “Harvest Time” ArtShot sergi ve Art Talk’a katılan isimler arasında yeraldı. Sürdürülebilir bir dünya fikrinden ilham alan sergi, doğanın döngüsel yapısını, üretim ve tüketim alışkanlıklarımızı, insanın çevreyle kurduğu ilişkiyi ve geleceğe bırakacağımız mirası sanatsal bir perspektiften ele alıyor. “Harvest Time”, yalnızca hasat zamanını değil; aynı zamanda insanlığın bugün attığı adımların yarın karşısına çıkacak sonuçlarını da simgeleyen sergi izleyiciden tam not aldı. Sürderebilir bir dünya için toprağın ve başakların önemini vurgulayan Zübeyde Çelik, eserlerinde geniş başak tarlalarını ve çalışan çiftçileri konu edinmektedir. Sanatçı Zübeyde Çelik, eserlerinde impasto tekniğini kullanarak, empresyonist etkiler ve inanılmaz bir perspektifle buğday tarlalarındaki yolları resmederek üç boyutlu, canlı ve dokunsal bir his yaratıyor. Anadolu'da Kibele'den beri kadınların üretkenliğini, verimliliğini, yaşam verme duygusunu ve gücünü yansıtan bir mucizeye tanıklık ediyor. Zübeyde Çelik çocukluğunda ailesine ait çiftlikte tüm bu eserlerinde ki hikayeleri birebir görmüş, yaşamış ve bu zaman içinde izlenimlerinden yola çıkarak sanatını oluşturmuştur. Bu nedenledir ki; Zübeyde Çelik eserlerinde yaşanmışlık duygusu ile oldukça fazla anlam ve duygu yüklü olması, izleyiciyi içine alan bir perspektif ve döngüsellikle fark yaratarak sanat dünyasına imzasını atıyor. Uçsuz bucaksız buğday tarlalarında izleyiciyi içine alan sanki o hikayenin, resmin bir karakteriymiş duygusunu en güçlü bir şekilde uyandırmaktadır. Sanatçı buğday tarlalarındaki uzun ekin yollarını muhteşem bir perspektifle betimleyen sanatçı, eserlerinde ustaca kullandığı fırça darbelerini ve sanatına özgü sarı rengi izleyiciye aktarıyor. Zübeyde Çelik, eserlerinde doğanın bereketini, ekolojik dengeyi ve sürdürülebilir yaşamın önemini semboller, katmanlı anlatımlar ve çağdaş tekniklerle yorumluyor. Sergide yer alan çalışmalar, izleyiciyi çevresel farkındalık konusunda düşünmeye davet ederken umut, dönüşüm ve yeniden üretim kavramlarına da vurgu yapıyor. “Harvest Time”, günümüz dünyasının en önemli meselelerinden biri olan sürdürülebilirliği sanatın evrensel dili aracılığıyla görünür kılmayı amaç edindi. Sergi, doğayla uyumlu bir yaşamın mümkün olduğuna dair güçlü bir mesaj verirken, bireysel ve toplumsal sorumluluklarımız üzerine de bir düşünme alanı açıyor. Zübeyde Çelik’in “Harvest Time” sergisi bünyesinde Sürdürebilir Dünya ve Sanatın konuşulduğu bir Art Talk Caresse Art’da interaktif olarak sanatseverlerin de katılımıyla büyük ilgi gördü. Caresse Art ev sahipliğinde gerçekleşen sergi, sanat, çevre ve sürdürülebilirlik ekseninde özel bir buluşma noktası olmayı hedefliyor.