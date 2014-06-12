"Olmazsa olmazım, ailem ve çocuklarım"

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Ömer Abacı'nın eşi Aslıhan Hanım ile çok özel bir söyleşi...

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Ömer Abacı'nın eşi Aslıhan Hanım ile çok özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Yaklaşık 6 sene önce Ömer Abacı ile evlenerek mutluluğu yakalayan Aslıhan Abacı bilinmeyenlerini HT Kulüp Yazı İşleri Müdürü Reşit Özet'e anlattı.



Röportaj: Reşit ÖZET

* Biraz eskiye gidelim ve çocukluk yıllarınızdan bugüne kendinizi kısaca anlatır mısınız?

- Yedi kuşaktan Bursa İznikli bir baba ve yine eski İstanbullu olan bir anneden 1973 yılında Bursa'da doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi Bursa'da tamamladıktan sonra Üniversite'yi Eskişehir Anadolu Üniversitesi güzel sanatlar fakültesi grafik tasarım bölümünde üçüncülükle bitirdim. İki kardeşiz. Erkek kardeşim Berkay Uğurtuğ Tekstil Kimyasalları üzerine kendi firmasında babam ise Bursa Büyük Yıldız Oteli ve Yıldız Termal Oteli olmak üzere Turizm alanında 50 yıla yakındır faaliyet göstermektedir. İlk evliliğimden 16 yaşında Lal isminde bir kızım, 11 yaşında Sarp isminde bir oğlum ve şimdiki eşim Ömer bey ile 6 yıla yaklaşan mutlu bir evliliğim var.



*Şuan aktif olarak çalışıyor musunuz?

- Şuanda aktif olarak çalışmıyor olsamda eşimin şirketlerinden biri olan Pasifik Grup İth.İhr.Dah.Tic.ve Turizm Ltd.Şti. bünyesinde bulunan Mikasa Moor markası için dünyanın çeşitli yerlerinde fuarlara giderek toptan/perakende ürün seçimi ve pazarlama çalışmaları yapmaktayım.



*İşle ilgili yeni projeleriniz var mı?



- Bir yandan Mikasa Moor markasının mağazalar zincirine yenilerini eklemek adına projeler yürütürken, diğer taraftan benim ve eşimin sanata varolan ilgisi sebebiyle çok yakın zamanda bir sanat evi kurma adına girişimlerde bulunmaktayız.



*Sizinde çocukken hayalini kurduğunuz bir meslek var mıydı?

Tipik bir baba hayranı olan kız çocuğu gibi en büyük hayalim her zaman babam kadar iyi bir Turizmci olabilmekti



*Sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

Uzun bir süre Türk Kalp Vakfı (TKV) adına icra kurulu üyeliği ve erken doğan bebeklere yardım derneği (ERDODER) için çalışmalar yürüttüm. Bunun haricinde sosyal yardım projelerine daha önceki misyonum gereği desteğimi esirgememekte ve elimden geldiğince bu organizyonların yardım gecelerine katılmaktayım. Bence zamanı ve imkanı olan herkes bu tür toplum yararına olan sosyal projelere destek vermelidir.

Çağdaş toplumların olmazsa olmazı olan eğitim ve sağlık alanında süregelen eksiklerimizi en kısa zamanda gidermeli ve kadına şiddet konusunda sonuç veren önleyici tedbirleri, psikolojik destek ve barınma sorunlarını en kısa zamanda çözerek hayata geçirmeliyiz.



* Eşiniz Ömer Bey'le tanışma hikayenizi anlatır mısınız?

Ömer Bey ile bir arkadaş yemeğinde tanıştırıldık. Böylece bizimde aşk hikayemiz başlamış oldu. Yemekten sonra ortak bir arkadaşımız vasıtası ile telefon numaramı alan eşim bana mesaj attı ve yemeğe çıkmayı teklif etti. Akabinde yine telefonda gelen bir evlilik teklifine Evet dememle 5 ay sonra ilişkimiz nikah masasında evlilikle noktalandı. İlk günden başlayarak bugüne kadar da sevgi ve saygı ile filizlenen mutlu bir yuvaya dönüştü.



*İlk anne olduğunuzda neler hissettiniz? Hayatınızda neler değişti?

Doğum bir kadın için hayatının unutulmayacak bir dönüm noktasıdır. Ben kendi hayatımı evlatlarımın doğumundan öncesi ve sonrası diye ikiye ayırırım. Onlar eşsiz varlıkları ile benim canımın yarısı, hayatıma anlam katan sevgi çiçekleri oldular.



*Hayatta olmazsa olmazlarınız var mı?

Tabii ki çocuklarım, eşim ve ailemdir.



*Spor yapar mısınız? Formunuzu korumanın sırrı nedir?

Spor yaparım ve kesinlikle bundan büyük keyif alırım. Çünkü spor bir insanın sağlıklı yaşam döngüsünde en önemli araçlardan bir tanesidir. Formumu korumak için spor yapmanın yanısıra düzenli ve sağlıklı beslenme konusuna da azami özeni gösterirken çevremdeki insanlara da bu konuda manevi destek olmaya çalışırım. Sağlıklı yaşama olan inancım nedeniyle spor yapmaktan ve düzenli beslenmekten asla vazgeçmem diyebilirim.

*Davetlerde her zaman şık giyiminizle ön plana çıkıyorsunuz? Kendi giyim tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

Benim giyim tarzımda klasik yada modern olarak bir ayırım yoktur. Her zaman bana yakışanı giymeyi tercih ederim. Trendleri takip ederken modanın tamamlayıcı unsurlarına da önem verir ve yurt dışı ağırlıklı olarak alışveriş yaparım. Bana yakıştığını düşündüğüm kıyafetleri gördüğüm yerde alırım.