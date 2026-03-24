"Bütün yangınlarımdan antidepresansız geçtim"

Tüm kadınların ortak sesi Leyla Alaton... Kadın olmanın haklı guruyla, 'Biz buradayız', 'Biz yaparız' mesajı veriyor tüm kadınlara Leyla Alaton... İş dünyasının başarılı kadın liderlerinden biri... Birçok sivil toplum kuruluşuna üye, özellikle kadınların yararına olan her sosyal sorumluluk projesinde başı çekiyor. Leyla Alaton'un önceliği kadınların ekonomik alanda özgürleşmesi... Ve bunun için tüm kadın girişimcilere maddi manevi desteklerini esirgemiyor. Muhteşem bir enerjisi var. Yanında mutsuz, umutsuz olmanızın imkanı yok. Beşiktaş'taki Alarko Holding'teki odasında bir araya geldiğimiz Leyla Alaton bakın neler anlattı...

Röportaj: Aybala YILDIZ

Kadınlar Günü kapsamında bir dizi söyleşiye katıldınız. Kadınlar Günü etkinliklerinde sizi nerden tercih ediyorlar?

L.A: 40 senedir kadınları uyandırmaya çalışıyorum ve 40 senedir aynı şeyi söylüyorum. Ekonomik bağımsızlık. Bir kadını dik tutacak şey finansal özgürlüktür. Kadın için çalışmak bir lüks olmamalı. Bir ihtiyaç ve istek olmalı. Çalışmak insana çok şey katıyor. Aktif iş hayatında olmayan kadınlar için üzülüyorum çünkü kendini gerçekleştirememiş oluyorlar. Bu hafta da çok güzel bir hafta. Koşuşturuyorum ama çok zevk alıyorum. Önce İzmir’de 300 tane kadına konuşma yaptım. Salı günü Alarkolu kadınlara konuştum. Dün İsveç Ticaret Odası’nın düzenlediği konferans vardı. Bugün TÜSİAD’ın kadın erkek eşitliğiyle alakalı bir semineri vardı ona katıldım. O kadar büyük bir farkındalık var ki bu beni çok mutlu ediyor.

Alarko Holding olarak da kadınlara çok değer veriyorsunuz…

L.A: Evet. Bu sene sonu üst yönetim toplantısında şu soruyu sordum çalışanlarımıza. “Şuanda oturduğunuz sandalyeyi dolduramayacak bir kadın olduğunu düşünüyor musunuz?” dedim. Bir parmak bile kalkmadı. Üst kamede pozisyonlardaki her erkek biliyor ki o koltukları başka bir kadın doldurabilir. Onun için bu farkındalık hatırlatıldıkça, erkek yöneticilere de kadınlarla çalışmanın getirdiği zenginliği gösterdikçe daha çok verim alacağız. Bütün derdim kadınların karar mekanizmalarından aynı yere gelmek ve sonrasında tamamıyla eşit yarışmak.

Aynı zamanda kadın girişimcilere destek olan bir lidersiniz...

L.A: Habitat Derneği ve Alarko olarak bir projemiz var. Girişimci kadınlara hem ekonomik destek hem de eğitim desteği sağlıyoruz. Şimdiye kadar 4 bin kadın oldu. Çok başarılı bir proje. Bu senede 25 tane kadına jüri ödül verdi.

Kadınların elinin değdiği her yer, her şey güzelleşiyor... Sanırım bu dünyayı kadınlar kurtaracak...

L.A: Girişimci kadının yanında başka kadınlarında olduğunu hissetmesi lazım. Ben e-ticaretten aldığım bütün ürünlerin kadınlardan alırım. Kadını desteklemek için her an önünüze bir fırsat çıkıyor.

Leyla Alaton çok güçlü bir kadın imajı çiziyor… Peki sizin sıkışmış hissettiğiniz zamanlr oluyor mu?

L.A: Herkesin hayatında inişler ve çıkışlar var. Her kadın sınandığı bir şeyler yaşıyor. Hepsinden çıkıp dik durması gerekiyor. Bu hayat bir tiyatro sahnesi. Bir gün bitecek. Hakkını vermek lazım.

Hayatınızda bir kadın kahramanınız var mı?

L.A: Tabii çok var. Başarılı ve tüm zorlukları yenmiş, sıfırdan gelmiş ama hiç yılmamış birçok kadın var. Sosyal medyada görüyoruz. Kendi yaşamında birçok şey üretmiş ama ölümünden sonra eserleri ortaya çıkmış sanatçılar var. Çünkü kadınlarda kendini yetersiz görme, başarıyı tesadüf görme sorunu var. Hayır halbuki sen oralara tırnaklarınla geldin. Birazcık kendini sev. Gerçeklerden kopmadan realist olmak lazım.

Kendi kişisel gelişim yolculuğunuzda kendinizle yüzleştiğiniz bir anınız oldu mu?

L.A: Bütün dönemeçlerde kendinle yüzleşiyorsun. Nispeten daha fevri kararlar verdiğim durumlar oldu. Hepsinden ders almaya çalışıyorum. Yanlış kişilere güvendiğim ve teslim ettiğim oldu. Ama insanın karakteri değişmiyor. Ben herkesi kendim gibi görüyorum. Bu da beni belki çok daha kırılgan yapıyor.

Gelecekte en çok sizi ne heyecanlandırıyor?

L.A: Beni çok şey heyecanlandırıyor. Yaş almanın verdiği rahatlık, huzur ve devredeceğin çok fazla bilgi var. Ben dikkat ediyorum her sene daha çok cömertleşiyorum. Daha çok kadına dokunabiliyorum. Daha çok ilham veriyorum.

İş hayatına paydos dediğiniz andan sonraki hedefleriniz hayalleriniz neler?

L.A: Hiçbir zaman paydos demeyeceğim. Aktif iş yaşantısının içinde olmak insanı çok besliyor. İş dünyasının içinden hiç ayrılmayı düşünmüyorum. Göreceğim çok yer var. Çok konuşacağım konferanslar var. Türkiye’yi temsil edecek daha çok yerimiz var. Limit gökyüzü yapacak çok şey var.

Bitmek bilmeyen bir enerjiniz var... Alaton'u neler şarj ediyor? (gülüşmeler)

L.A: Doğadan alıyorum. Ben hayatımda hiç antideprasan kullanmadım. Bütün yangınlarımdan onlarsız geçtim. Birde insanlardan aldığım enerji. Birilerine ilham olduysam bu bana büyük bir enerji veriyor.

Şu an en dipte hisseden... Hayatıyla ilgili büyük sınavlar veren kadınlar vardır...Kadınları dipten yukarı taşımak için onlara bir Leyla Alaton cümlesiyle seslenmek istesiniz bu ne olurdu?

L.A: Finansal özgürlüğünüzü hiçbir zaman elden bırakmayın. Evlere temizliğe bile gitseniz o bir finansal güçtür.