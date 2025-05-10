'Annelik dünyanın en güzel duygusu'

Anneler Günü yaklaşıyor… Bu özel günden önce nasıl bir anneyle büyüdünüz?

Tuba Develi: Ben çok sevgi dolu bir anneyle büyüdüm. Çok düzenli bir aile yapısıyla büyüdüm. Babanın akşam eve yedide gelip sofranın kurulduğu, hep beraber yemek yenildiği, Pazar günleri ailece ormana, pikniğe vs gidilen bir aile yapısında büyüdüm. O yüzden annemle çok sevgi dolu bir bağım oldu. Üniversiteyi yurtdışında okudm. Orada da kendi ayaklarım üstünde durmayı öğrendim.

Anneniz sizin anneliğinize neler kattı?

Tuba Develi: Tartışmasız en büyük şey sabır. Annem hayatımda gördüğüm en sabırlı insan. Benim biri 11 yaşında biri 6 yaşında iki tane kızım var. Onlarla bir şey yaşadığım zaman sabrımın tükendiği zamanlar oluyor. O zaman hep annemin nasıl sabrettiği aklıma geliyor.

İki kız annesi olmak nasıl bir duygu?

Tuba Develi: Şahane. Çok büyük bir sorumluluk. Ama tartışmasız dünyanın en güzel duygusu… Aynı zamanda da hayat boyu bir endişe, onları benden daha iyi nasıl yapabilirim? Diye daimi olarak düşündüğümüz müessese diyebilirim. Hem istiyorum ki iki kızımın da kökleri, aile bağları kuvvetli olsun. Ama kanatları da olsun. O kanatlar da kırılmaz olsun. Yeri ve zamanı geldiği zamanda bu hayatta dimdik ayakta durabilsinler istiyorum.

Kızlarınızdan aldığınız en anlamlı hediye neydi?

Tuba Develi: Bizde genelde hep şöyle oluyor. Bütün özel günler için bir hediye yerine hep bir şey yapıyor çocuklar. Mutlaka bir kart hazırlıyorlar. Onun içine kendilerine göre uygun buldukları bir şeyler koyuyorlar. Kimi zaman bir şeker kimi zamanda kendi yaptıkları bir bilezik oluyor. Benim için en anlamlısı o.

Anneliğin zor bulduğunuz yanları var mı?

Tuba Develi: Benim için çok daha endişeli bir birey haline gelmem. Normalde annelikten önce ben yapı olarak çok rahat bir insandım.

Eşiniz Nuri Develi’nin anneliğinizle ilgili olumlu veya olumsuz yorumları var mı?

Tuba Develi: Olumsuz bir eleştirisi var mı bilmiyorum. Ben çok daha düzenliyimdir. Ben günü bir düzene göre yaşamayı seviyorum. Anne olduktan sonra çok öyle olamadı ama hala bir şekilde onu devam ettirmeye çalışıyorum. Nuri de işi gereği çok daha spontane yaşar. Bir tek oralarda çakışıyoruz.

Kendi annenize söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Tuba Develi: Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Bu arada Nuri’nin de annesi benim için çok değerli. İkisini de çok ama çok seviyorum. Gerçekten ikisine de minnettarım. Herkesin Anneler Günü’nü kutluyorum.

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Annelik kavramı size neyi çağrıştırıyor?

Hediye Güral Gür: Bence annelik dünyanın en güzel duygularından bir tanesi. İki gün önce bir söz okumuştum. Beni çok etkiledi. ‘Onsuz yapamayacağın birisini sensiz yapabilsin diye büyütüyorsun.’ Gerçekten öyleymiş. Canından can vererek dünyaya getirdiğin, büyüttüğün, emek verdiğin sevgi verdiğin bir varlık evlat. Dolayısıyla benim için annelik. En özel, en kutsal duygu.

Kendi annenizden annelikle ilgili neleri örnek aldınız?

Hediye Güral Gür: En çok örnek aldığım insanların başında annem ve tabi babam geliyor. Onların ebeveynlik duygularını, yollarını ister istemez tabi ki modelliyorum diye düşünüyorum. Belki vaktiyle sana ters geldiğini düşündüğün, nedenini anlayamadığım konuları bile evladın olunca yavaş yavaş devam ettiriyorsun. Annem benim içinde tüm evlatlar için olduğu gibi çok kutsal.

Anneler Günü’nü nasıl geçirirsiniz?

Hediye Güral Gür: Biz aslında Anneler Günü’ne çok özel anlamlar yüklemiyoruz. Çünkü ben açıkçası bir güne bu özel günlerin sığdırılmasını çok doğru bulmuyorum. Karşımızdaki kişinin kıymetini her daim bilmeliyiz. Tabi ki o günlerde bizde ailece bir araya geliyoruz. Hediyeler alıyoruz, veriyoruz. O ayrı bir konu ama sadece tek bir günde bunların kutlanmasını da bir anlamda yetersiz buluyorum.

Çocuklarınızla unutamadığınız bir Anneler Günü anısı var mı?

Hediye Güral Gür: Oğlumun ilk kendini bildiği zaman aldığı ki hediyesi… O zaman sanıyorum 4 yaşındaydı. Benden habersiz babasından para rica etmiş. Kendisini çarşıya götürtmüş ve bir ayna almış. Bana hediyeyi verirken demişti ki ‘Annecim, senden daha güzel bir hediye düşünemedim.’ Demişti. Gerçekten göz yaşlarımı tutamadığım bir Anneler Günü olmuştu.

Anne olduktan sonra annemi daha iyi anladım dediğiniz anlar oldu mu?

Hediye Güral Gür: Kesinlikle oldu. Annemin zaten biz büyürken itiraz ettiğimiz her konuda mutlaka bize derdi. ‘Annem demişti dersin.’ ‘Anne olunca anlarsın.’ Gerçekten o kadar çok konuda annem demişti. Annem haklıymış. Diyorum ki şuanda. Annelik böyle bir şey demek ki. Kendinden ve canından çok düşünmek demektir. Anneme selam olsun onu çok seviyorum.

Çocuklarınıza göre siz nasıl bir annesiniz?

Hediye Güral Gür: Onu çocuklarıma sormak lazım ama benim tahmin ettiğim çok seviyoruz diyeceklerdir. Onun dışında biz evlatlarım çok iyi anlaşırız. Hem oğlumla hem kızımla çok keyifli zaman geçiriyorum. Özellikle oğlumun büyümesiyle şimdi ortamlarda bana eşlik eden kavalyeliğimi yapan bir duruma geldi. Özellikle sohbet etmeyi çok seviyoruz. Bu anlamda da iyi anlaşan anne ve çocuklarız.

Anneler günü mesajınız nedir?

Hediye Güral Gür: Annelik çok kutsal. Evlatlarımızı yetiştirmek, onları dünyaya hazırlamak çok kutsal. Bu anlamda ben anne olmayı isteyen herkese bu duyguyu yaşamalarını niyaz ediyorum.

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Anneler Günü yaklaşıyor… Size neleri çağrıştırıyor bu özel gün?

Emek Külür: Anneler Günü bence dünyadaki en değerli günlerden biri olmalı.

Annenizle ilgili hatırladığınız anılarınız var mı?

Emek Külür: Benim annemde çalışan bir anneydi. Benim dönemimde annesi çalışan çok az çocuk vardı. Annem işteyken arkadaşım ve annesini çaya davet ettim. Sanki annem evdeymiş gibi. Bunu hatırlıyorum.

Annelik size neler hissettiriyor?

Emek Külür: Hiçbir şey bildiğin bir şey. Çok merak ettiğimi hatırlıyorum. O doğum anı gelsin, gözümü açayım ve bebeğimi göreyim diyordum. Çok büyük bir merak vardı.

Anneler Günü’ne sizde özel bir anlam yüklüyor musunuz?

Emek Külür: Anneler Günü gerçekten çok kutsal bir şey. Anne olmak var. Annelik yapmak var. Bu tür şeyler formalite olsa da. Yada ticari olarak kullanılsa da bence yine de anneler hakediyorlar.

‘Onsuz olamam dediğiniz kişiyi sizsiz olsun diye büyütüyorsunuz’ diye bir lafınız var…

Emek Külür: Biz çocuklarımıza her zaman destek oluyoruz, yanında oluyoruz. Büyütüyoruz, öğretiyoruz, deneyimlenmesini sağlıyoruz. Biz onlarsız yapamayız hayatımız boyunca ama istiyoruz ki onlar bizsiz kendi başlarına bu hayatı yaşayabilsinler ve karşılayabilsinler.

Unutamadığınız bir Anneler Günü hediyesi aldınız mı?

Emek Külür: Aslında anne olmadan önceden aldığım hediye unutamadığım Anneler Günü hediyesi. Yasemin’e hamileyken eşim bana Anneler Günü’n kutlu olsun diye doğmamış Yasemin adına çiçek göndermişti. Hala onu unutamıyorum.

Zorlayıcı tarafları da var anneliğin…

Emek Külür: Anne olmak çok zor bir şey. Bence herkese göre bir şey değil. Bence her kadınında anne olması gerekmiyor. Çünkü bu ömür boyu alacağın görev, sorumluluk, fedakarlık, anksiyete… Ömür boyu yaşayacağın bir durum.

10 yıl sonra anne Emek’e ne mesaj gönderirdiniz?

Emek Külür: Benim kızım 24 yaşında oldu. Artık o bensiz de hayatı yürüyebilecek sorumlulukta. Bu benim en büyük başarım. Ona çok güveniyorum. 10 yıl sonrasına değil de 10 yıl öncesine gidip, daha az çalış Yasemin’le daha fazla vakit geçir derdim.

Annelere mesajınız var mı?

Emek Külür: Evlenirken edilen o yemini anne olarak biz hamilelikte etmiş oluyoruz zaten ve bu ömür boyu. Öyle ayrılma da söz konusu değil.

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Hande Hanım anneniz nasıl bir kadındı?

Hande Sezer: Annem hem sevgi dolu, hem de güçlü bir kadındı. Her zaman yanımdaydı. Onun sayesinde hem sevmeyi hem de ayakta kalmayı öğrendim. Bugün anneliğimdeki en sağlam taraflar onun bana öğrettiklerinden geliyor. Bir erkek annesi olmak çok özel bir duygu. Oğlum şuanda yurtdışında okuyor. Fiziksel olarak uzak olsak da aramızda çok güçlü bir bağ var. Onun fikirlerine çok saygı duyarım. Çünkü her zaman onu bir birey olarak gördüm ve öyle büyüttüm. Bir gün ‘Hayattaki en büyük şansım sensin anne’ dedi. O cümle aldığım en anlamlı hediyeydi.

Sizce annelikteki en zor şey nedir?

Emek Külür: Hem güçlü durmak hem de anlayışlı kalabilmek. Yorulduğum anlar da oldu ama onun bana duyduğu güven ve sevgi her zaman her şeye değer.

Annenize neler söylemek istersiniz?

Emek Külür: Canım annem bana her zaman güç verdin. En zor anlarımda hep yanımda oldun. Anneler Günü’n kutlu olsun. Seni çok seviyorum.