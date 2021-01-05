"Göbeklitepe başka bir perspektif sunuyor"

Röportaj: Aybala YILDIZ

Profesör bir baba ve matematik öğretmeni bir annenin kızı olarak dünyaya geldiniz. Nasıl bir çocukluk dönemi geçirdiniz? Ailenizden bahseder misiniz?

Z.K.U: Babamın engin bir kültür birikimi vardı. Aynı zamanda bu kültür birikimiyle birlikte sosyal çevresi oldu. Bu sosyal çevreyi ev hayatına taşıdı. Bu sebeple Türkiye’nin ve dünyanın farklı renkleriyle tanışma ve sosyal çevre edinme fırsatı buldum. Bu çevrenin içinde siyasetçiler, akademisyenler, sanatçılar ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun bütün aktörlerinin evimize aktığı günler oldu. Dolayısıyla bu farklılıklar erken yaşta hayatıma girmeye başladı. Babamla annem çok farklı insanlardı. Babam daha cevval annem ise daha şefkatli ve sakindi. Her ikisini kişilik özelliklerinde de faydalanma imkanım oldu. Babam ilmi birikimini paylaşmakta çok cömert bir insandı. Ben küçük yaşlarda onun şiir, edebiyat, tarih, ilahiyat gibi çeşitli konularda onun birikiminden istifade ettim. Benim çocukluğumda uykuya sessiz bir şekilde daldığım bir gece olmamıştır. Ben babamın daktilo sesleriyle uyurdum. Ben klasik çocukluk deneyimlerinin daha az yaşandığı bir ortamdaydım. Kendi kendimi büyüttüm denilebilir. Kendi ayakları üstünde durma kabileyetini erken yaşlarda kazanmış oldum.

Eğitime önem veren bir aileden geliyorsunuz. Akademik kariyeriniz ve eğitim aldığınız alanlarını anlatır mısınız?

Z.K.U: Eğitimim ve kariyerim kişiliğim ve ilgilerimle çok paralel gelişti. İnsanları tanımak bana hep keyif verdi. Dolayısıyla üniversite anlamında iletişim fakültesini tercih ettim. Bütün çalışmalarında daha sonra bu alan üzerine devam etti. Daha sonra sosyoloji alanında çalışma imkanı buldum. Ardından bu kesişim siyasi aktör olarak konumlanmamı beraberinde getirdi. Siyasal iletişimle birlikte iletişim sosyolojisi ve etnik gruplar arası iletişim, kültürlerarası iletişim ve kamu diplomasisi konularına yoğunlaştım. Bunun yanı sıra kadın çalışmaları alanında da çeşitli çalışmalarım ile yayınlarım söz konusu oldu.

Ulusal ve uluslararası platformlarda birçok görevde yer aldınız. Geçmişe dönüp baktığınızda hangi görevleri üstlendiniz?

Z.K.U: Çeşitli akademik alanlarda üstlendiğim görevler oldu. Politik kariyerimde bir taraftan parlamentodaki görevlerimde Uluslararası Komisyon Başkanlığı görevleri üstlendim. Diğer taraftan mensubu olduğum partinin faaliyetlerini yürüttüm. Yine Türkiye-İtalya işbirliği Protokolünün eş başkanlığı görevlerini yürüttüm. Birçok uluslar arası sivil toplum kuruluşlarına da katılma imkanım oldu.

Kariyerinize birçok ödül de sığdırdınız. Sizi en çok gururlandıranlar hangileriydi?

Z.K.U: Birçok kez yılın milletvekili ödülüne laik görüldüm. İnsanı bedeli çok ağır olan bir işte çalışmak ve bütün bunların toplumda bir karşılığının göstergesi olan bu tür ödülleri her zaman hayatımda bir yere koymuşumdur. Ayrıca Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir kadına verilen İtalya’nın en üst devlet nişanının tarafıma takdim edilmesiydi benim için güzeldi.

Yıldız Sarayı Vakfı Başkanı olarak hangi alanlarda faaliyet gösteriyorunuz?

Z.K.U: Yıldız Sarayı Vakfı olarak ağırlıklı olarak kültür, sanat ve tarih konularına odaklanıyoruz. Çalışmaklarımız yıllar içinden İstanbul içinden Anadolu’ya açılan ve ilçelerine kadar projeler yapıp yöneten ve bunun üzerine çok katmanlı, hepimizin bilme sorumluluğuyla donandığımız kültür mirasıyla ülke insanlarımızı, gençlerimizi buluşturmak adına çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Bu doğrultuda gençlik projeleri kadın projeleri, sergiler, paneller üzerinden yürüttüğümüz pek çok çalışma söz konusu oldu. Bir diğer hedefimizde uluslararası bir vakıf haline gelmekti. Bunu da başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Siyasi geçmişinize dönecek olursak, hangi görevlerde bulundunuz?

Z.K.U: Siyasi kariyerim iki ana başlık halinde yürüdü. Birincisi parti içinde üstlendiğim görevler oldu. İkincisi ise parlamenterlik dönemleri boyunca üstlendiğim sorumluluklar söz konusu. Bunun üzerinden Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik sürecine katkı vermek, Türkiye’nin politikalarının uluslararası platformlarda sözcülüğünü yapma imkanı buldum.

Akademik alanda yazdığınız kitaplar ve uluslarası alanda makalaleleriniz de var... Yazar kimliğinizle ilgili neler söylemek istersiniz?

Z.K.U: Akademik üretim kalıcılığı açısından önemlidir. Bu anlamda da sağlığım yetti sürece üretmeye devam edeceğim.

Yıldız Sarayı Vakfı Başkanı olarak Göbeklitepe'yi dünyaya duyurmak adına birçok proje geliştiriyorsunuz. Bu anlamda çalışmalarınızı anlatır mısınız?

Z.K.U: Göbeklitepe bir ülke için kıymet ve prestijdir. Göbeklitepe’nin bambaşka bir bilgi birikimi ve perspektif sunduğu açık. Ben Urfalıyım. Memleketimde böyle bir kültür mirasının bulunmuş olması bana ayrı bir mutluluk ve heyecan veriyor. Bu yüzden teşvik mekanizması rolu üstlenmek bana müthiş bir haz veriyor. Vakfımız’la birlikte Gbeklitepe’yi dünyaya tanıtmak ve farkındalığı arttırmak için yürüttüğümüz çalışmalar oldu. Pandemi dolayısıyla da bu konudaki faaliyetlerimizi dijital alana taşıdık. Göbeklitepe’nin çekilen resimleriyle bir dijital sergiye dönüştürdük.

Tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgınıyla ilgili neler düşünuyorsunuz? Türkiye'nin sağlık politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Z.K.U: Covid19 bize evrensel bir doğruluğun altını çizme imkanı sundu. Pandeminin insanlara öğrettiği bir diğer şeyde iyi yönetimin insanlar ve toplumlar açısından ne kadar değerli olduğu. Türkiye bilim kurulu kurmak ve filyasyon çalışmalarını başlatmak gibi birçok çalışmayı harekete giçirerek efor sarfeden bir ülke. Aşı dağıtımından sonrada Türkiye’nin kriz yönetiminden oldukça iyi çıkmış bir ülke olduğunun kanaatindeyim.