İstanbul Baltalimanı'ndaki salonu denize açılan muhteşem evinde buluştuk Ahu Aysal'la... Her zaman ki gibi pozitif enerjisiyle 'Hoşgeldinizzzz' diyerek bana ve kameraman arkadaşım Ferit Tuğluk'a kocaman bir öpücük kondurdu. Kimi zaman geçmişe gittik kimi zaman bugüne dair konuştuk kendisiyle. Hayatla ilgili yaşanmışlıkları, en acı tecrübelerini, meme kanseri ve beyin kanaması geçirdikten sonraki Ahu'ya anlattı bize.. Hadi gelin sohbetimize siz de kulak verin...

Röportaj: Aybala YILDIZ

Hayatınızın hangi dönemindesiniz?

A.A: Hayatımın en güzel dönemindeyim. Çocuklarımın, sağlıkları ve keyifleri yerinde. Ben yaş aldım ama yaşlanmadım. Her istediğimi yapabilecek gücüm var. Huzursuz hiçbir şey yok hayatımda. Bundan daha iyi ne olabilir.

Hayatta dinç kalmak ve pozitif düşünmek adına neler yapıyorsunuz?

A.A: Artık çalışmıyorum. Çalışmak bana güç veriyordu. Evde oturup hiçbir şey yapmamak benim tarzım değil. Ben hep yaratmalıyım. Şimdi kulüplere gidip biriç oynuyorum. Erken yatmayı seviyorum. Huzurumu, rahatımı ve sağlığımı böyle buldum.

Geçmişte birçok sıkıntı atlattınız…

A.A: İnsan huzuruna kavuşmak istediğinde bir meme kanseri geçirsin. Çünkü o zaman anlıyorsun dünyanın kaç bucak olduğunu. Lüzumsuz sıkıntıları hastalıkta hayatından atıyorsun. Ben beyin kanaması da geçirdim. O da bana bu terbiyeyi öğretti. Bugün beni kızdıracak hiçbir şey olamaz. Ben çok mutlu bir kadınım.

Bu hayatta en çok neyle sınandınız?

A.A: Ben bir kere sevdim. 18 yaşındaydım evlendiğimde. Hep sevdim. Kocam beni aldattı diye bazı hastalıklarım oldu. Sebebi buydu ama sonra düşündüm ki başka birini sevdiği için bitti. Sevgi yabana atılacak bir şey değil. Bunun için ben kendi sevgimi kaybedersem bana ayıp. Sevgi benim dinim.

İlahi adaletin tecelli ettiğine inanır mısınız?

A.A: Bu kendiliğinden olan bir şey gibi geliyor bana. Çünkü sen iyi düşündüğün zaman kötü bir şey sana gelmiyor. Takılmamak lazım. Bunları da öğrendim bu hastalıklardan dolayı. Takılmadan sadece sev.

Sosyal çevrenizde nasıl insanlardan uzak durursunuz?

A.A: İki yüzlülere gönlümde yer yok. Neysek oyuz. Başka bir şey göstermeye ihtiyacımız yok.

Geçmişteki en acı tecrübenizi sorsam…

A.A: En güzel öğrendiğim şey Ahu’yu sevmek oldu. Ahu’yu sanki bu kadar çok sevmiyordum. Gece yatarken şükürlerimi ediyorum ondan sonrada kendimi öpüyorum. Ahu sen çok güzelsin, senin hep güzellikler çıkıyor içinden diyorum. Kendi sevgimi buldum. Kendin iyi olmazsan hiç kimseye faydan olmaz.

Ahu Aysal’ın lüks tercihleri nelerdir?

A.A: Ahu Aysal çok güzel bir aileden geldi. Ailem o zamanın varlıklı insanlarıydı. Ben o varlıklı aileden gelip 18 yaşımda evlendim ve bir anda yokluk içine düştüm. Talebeydik çünkü. İsviçre’ye gittik. Ünal üniversiteyi bitirdi orada. Birer pirzola alıyorduk. Bir tane Ünal’a bir tane bana. Orada yokluğu yaşadık ama hiç bize tesir etmedi bu yokluk. Benim için bu günde lüks çanta takmak pahalı şeyler giyinmek değil. İyi arkadaşlarımla beraber olup açık açık her şeyi konuşabilmektir.

Gece yatarken nasıl dualar ediyorsunuz?

A.A: Huzur. Gece yastığa başını koyduğunda diyeceksin ki yanlış bir ley yaptım mı bugün ben?

Yapmadıysan ne kadar mutlusun. Sıkıntıyı mümkün olduğu kadar üzerinden atmaya bakacaksın. Tabi ki olacak hoşuna gitmeyen şeyler ama onu hemen dönüştürmeyi bilmen lazım.

Geçmişte maddi anlamda emek verdiğiniz Boğaz’daki oteliniz başına talihsiz şeyler geldi. Şu an ki süreci nasıl değerlendirsiniz?

A.A: Çok uğraştım. O bebeğim oldu benim. 3. Kızım gibiydi... Hiçbir pişmanlığım yok. O zaman öyle yapılması gerekiyordu ve yaptım. Ünal’ın işleri bozulduktan sonra o oteli ona bıraktım. İşlerini oradan toparlayabilir belki diye. Belki toparlar belli olmaz. Gidiyorsa da gider evlat gitmesin.

Yaz tatiliniz nasıl geçti?

A.A: Çok gezdim. Alaska’sından, Macha Piçhu’suna görmediğim yer kalmadı. Ben öyle Londra, Paris gezen tip değilim. Şimdi gene bir seyahatim var. Sonrada yılbaşı için Karayipler’e gideceğim. Gezmekte insanın gözünü çok açıyor. Ben çok iyi bir otelciyim. Otelci olmamın sebebi de çok fazla görgüm olmasından dolayı. Seyahatlerde çok şeyler gördüm. Mesela bindiğim uçak kaçırılsın isterim niye belki sevgimle onları yatıştırabilirim. Uzaya gidecektim. Ödememi de yaptım her şey hazırdı ama bir hileye denk geldim gidemedim. İçimden ukde kaldı.