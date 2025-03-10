Anadolu Mutfağı Boğaz’a taşındı

Ramazan ayının en özel anlarından biri olan iftar sofraları, Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’da ünlü şef Ömür Akkor’un ustalığıyla yeniden hayat buldu diyebiliriz. Boğaz’ın büyüleyici atmosferinde misafirlerini ağırlayan otel, Şef Ömür Akkor’un Anadolu mutfağının zengin mirasını yansıttığı özel menüsüyle Ramazan’a unutulmaz bir tat katıyor. Eşsiz bir İstanbul Boğazı manzarasına sahip olan Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul, Ramazan boyunca geleneksel Türk mutfağının en seçkin lezzetlerini sunarak misafirlerine benzersiz bir gastronomi deneyimi yaşatıyor.

Uzun yıllardır Türk mutfağı konusunda araştırmalar yapan ve sayısız ödüle layık görülen şef Ömür Akkor, bu yıl da otelin mutfağında özel olarak hazırladığı iftar menüsüyle, klasik tarifleri çağdaş dokunuşlarla buluşturarak konuklarına unutulmaz bir ziyafet sunuyor. Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul mutfağındaki deneyimli şeflerle birlikte yürütülen titiz çalışmalar sonucunda oluşturulan özel Ramazan menüsündeki her yemekte, şef Ömür Akkor’un Anadolu mutfağına olan derin hayranlığının ve engin bilgisinin izlerini görmek mümkün.

Anadolu topraklarının en iyi lezzetlerinden oluşan bu lezzet yolculuğu; Lebeniye Çorbası, Humus-u Ala, Kilis Kurdağa Kasteli Turşusu, Firik Cacığı ve Tahinli Hurma Kavurması gibi çorba ve başlangıçlar ile başlıyor ve ara sıcaklarla devam ediyor. Mandarin Oriental şeflerinin özel tarifiyle hazırlanan döneri de tadabileceğiniz zengin menünün ana yemekleri ise Fıstıklı Pilav ve Kuzu Tandır ile Dana Kaburgalı İspir Fasulyesi. Son dokunuşları ise Antepfıstığı ve kadayıfla yapılan Cennet Çamuru’ndan tatlı bademli Helva-i Hakani’ye uzanan tatlı seçenekleri oluşturuyor.

Ramazan boyunca sunulacak bu özel iftar menüsüne her akşam kıymetli ud ve kanun sanatçılarının canlı performansları da eşlik ediyor.Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’un zarif ambiyansında, sevdiklerinizle birlikte Şef Ömür Akkor’un özenli ve leziz iftar sofralarının keyfini çıkarabilir, özel Ramazan davetleriniz için ise otelin prestijli etkinlik alanlarında misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz.