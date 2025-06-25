Sushi lezzet şöleni Bodrum'da...

Bodrum Yalıkavak Tilkicik Koyu'nda bulunan Arts Otel'in içine açılan Kaen Sushi ve Dieci menüsü ziyafet tutkunları için inanılmaz lezzetli alternatifler sunuyor.

Yaratıcı sunumlarla deneyimli şefler tarafından hazırlanan Japon ve Asya mutfağının eşsiz tatları sizler için denedim. En özgün ve gündüz beach kısmında servis edilerek başlanan menüde gündüz taze balıklardan yapılan fresh roller ile pokeler benim gibi misafirlerin de en çok tercih ettiği lezzetler arasında yer alıyormuş.

Ayrıca 72 saat fermente edilen hamurdan yapılan pizzettalar ve kendi tarlalarından mahsul ettiği ürünlerle yaptıkları salatalar mekanın en popüler seçimlerinden. Akşam servisinde ise Kaen Sushi tarafında Robata ızgaradan çıkan ürünler benim gibi lezzet severlere muhteşem bir fenryim sunuyor. Dieci tarafında el yapımı makarnalar ve balık ürünleri, Bodrum'da adeta unutulmaz bir lezzet serüveni gibi...

Çağdaş Japon mutfağının vazgeçilmez sushi çeşitlerinden ev yapımı noodle gibi sağlıklı wok lezzetlerine, kadar sayısız seçenek Bodrum'da sushi severleri memnun edecek cinsten. Kean Sushi; İstanbul Koşuyolu'ndaki şubesinin özgün tatlarını ve lezzet kalitesini Bodrum'a da taşımış. Bu açıdan lezzet düşkünleri İstanbul'daki sushi lezzettinin aynısını Bodrum'da da yaşayabilecek.