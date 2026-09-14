Tarihin izleri sofrada buluştu

Anadolu’nun bin yıllık zengin kültürel birikiminden ilham alınarak hayata geçirilen Cem Karabulut ve Cem Yıldırım'ın birlikte işlettiği 70'lik Meyhane, eski Rum meyhanesi geleneği ile Türk mutfağının köklü lezzetlerini aynı sofrada buluşturuyor. Samimi atmosferi, tarih kokan mimarisi ve her detayında eski İstanbul meyhanelerinin ruhunu yaşatan dokusuyla mekan, misafirlerine sadece bir akşam yemeği değil, zamanlar arası büyüleyici bir lezzet yolculuğu vaat ediyor. Mekan adımı atar atmaz sizi saran tarihi hava, dost sohbetlerinin sıcaklığıyla birleşiyor. Restoranın tam merkezinde konumlanan ve Adana’dan özel olarak getirilen usta ellerin yönettiği ocakbaşı ise lezzet deneyiminin kalbini oluşturuyor. Otantik Rum reçetelerine ve geleneksel pişirme tekniklerine sadık kalınarak hazırlanan menüde, tamamen taze ve yerel malzemeler kullanılıyor.

Soğuk Mezelerden Sakatat Kültürüne Zengin Menü

Sofra düzeninde tazelik ve özgünlük ön planda. Başlangıçlarda sunulan Datça, Balkan mutfağının simgesi Soka, tam kıvamında Girit ezme, Şakşuka severlerin favorisi Köpeoğlu, derin aromasıyla cevizli patlıcan, Müttebel, serinletici Caciki ve dengeli asiditesiyle levrek marin damaklarda iz bırakıyor. Ege otlarının tazeliğini hissettiren ot kavurma ile ustalıkla hazırlanan beyin söğüş ise geleneksel meyhane kültürünü eksiksiz tamamlıyor. Ara sıcaklarda tereyağında karides ve dışı çıtır içi yumuşacık kalamar tava öne çıkarken; sakatat ve sıcak lezzet meraklıları için hazırlanan seçenekler parıldıyor. İncecik kıyımıyla yaprak ciğer, çıtır paçanga böreği, kaşarlı mantar, güveçte sunulan ev yapımı anne köftesi, özel baharatlarıyla atom kokoreç, böbrek, uykuluk ve ciğer şiş ocak başı lezzetlerinin hakkını veriyor.

Ocakbaşı ve Deniz Mahsullerinin Uyumlu Birlikteliği

Ana yemek menüsünde Adana’nın meşhur ustasının elinden çıkan zırh kıyması Adana kebap, yumuşacık kuzu şiş, lezzet tutkunlarının gözdelerinden yağlı kara, pirzola, çöp şiş ve mevsimine göre hazırlanan balık tava çeşitleri, tam kıvamında pişirilerek sunuluyor. Geceyi tatlı bir dokunuşla kapatmak isteyenler için ise içi akışkan çikolatalı sufle, Gaziantep’ten özel olarak getirilen Antep baklava ve sıcak servis edilen çıtır künefe, gastronomi deneyimini zirvede noktalamayı başarıyor. Geleneksel misafirperverlik anlayışını modern bir sunumla birleştiren mekan, hem lezzet tutkunları hem de nostaljik bir meyhane atmosferi arayanlar için şehrin en dikkat çeken duraklarından biri olmaya aday.