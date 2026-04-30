Galata'da modern gastronomi...

Galata’nın büyüleyici atmosferinde yükselen Manifest Roof, İstanbul’un tarihi dokusunu modern gastronomi anlayışıyla buluşturan seçkin bir rooftop deneyimi sunuyor. Galata Kulesi’ne birkaç adım mesafede konumlanan bu özel adres, şehrin siluetini en etkileyici açıdan izleme fırsatı sunarken; gün batımının altın tonlarıyla unutulmaz anlara ev sahipliği yapıyor. İşletmeciliğini Ahmet Gök’ün üstlendiği Manifest Roof, zarif ambiyansı ve rafine detaylarıyla misafirlerine sadece bir yemek değil, bütünsel bir deneyim vadediyor. Şehrin karmaşasından uzaklaşıp İstanbul’u yukarıdan hissetmek isteyenler için ideal bir kaçış noktası.

Mutfağın başında yer alan Şef Nazım Cabbar, Akdeniz mutfağının yalın ve dengeli yaklaşımını, Anadolu’nun zengin lezzet hafızasıyla bir araya getiriyor. Mevsimsel ve yerel ürünlerle hazırlanan menü; paylaşım odaklı tabaklardan özgün ana yemeklere uzanan geniş bir seçki sunuyor. Her tabakta modern teknikler ve geleneksel tatların uyumu hissedilirken, ortaya çıkan lezzetler İstanbul’un çok katmanlı ruhunu yansıtıyor.

Bar tarafında ise imza kokteyller ve özenle seçilmiş şaraplar öne çıkıyor. Gün batımından geceye uzanan saatlerde, manzarayla bütünleşen içki deneyimi Manifest Roof’un en güçlü detaylarından biri olarak dikkat çekiyor. Romantik akşam yemeklerinden özel kutlamalara, arkadaş buluşmalarından şehrin ritmini hissetmek isteyenlere kadar geniş bir kitleye hitap eden Manifest Roof; Galata’nın tarihi dokusu ile modern şehir hayatını aynı çatı altında buluşturarak İstanbul’da fark yaratan adresler arasında yerini alıyor.