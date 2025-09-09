'Çay Saati' geleneği yeniden hayat buldu

Dünyanın dört bir yanından gelen konuklarını ağırlayan CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul'u sizler için deneyimledim. Otel gerçek Türk misafirperverliğini, "Park Hotel"in geleneksel çay saatinden ilham alarak sunuyor. Lezzet ve zarafetin buluştuğu geleneksel çay saati; her gün rezervasyon ile 14.00-17.00 saatleri arasında otelin şık atmosferinde gerçekleşiyor.

CVK Hotels & Resorts'ün lüks segmentteki amiral gemisi CVK Park Bosphorus Hotel, "Park Hotel"in geleneksel çay saatinden ilhamla tekrar hayata geçirdiği çay saatinde misafirleri için tadına doyulmaz lezzetler hazırlıyor. Bende bu lzzetlerin tadına baktım. Otelin zarif atmosferinde, piyano eşliğinde gerçekleşen keyifli çay saati menüsünde; farklı çay seçenekleri, özel tariflerle günlük olarak hazırlanan lezzetli pastalar, el yapımı sandviçler, tatlı ve tuzlu ikramlıklar ve özel reçeteli lezzetler yer alıyor.

CVK Park Bosphorus'un geçmişin geleneklerinden beslenen bu ritüeli, şehirde keyifli bir mola vermek isteyen herkes için benzersiz bir seçenek sunuyor.