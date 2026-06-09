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Göcek'te lezzetin yeni rotası...

Göcek Marina’nın büyüleyici atmosferine bu sezon taze bir soluk geldi.

Giriş: 09 Haziran 2026 Salı 15:30 Güncelleme: 09 Haziran 2026 Salı 15:52
Göcek'te lezzetin yeni rotası...

Göcek Marina’nın büyüleyici atmosferine bu sezon taze bir soluk geldi. Kapılarını yeni açmasına rağmen kısa sürede adından söz ettirmeyi başaran Adın Gusto’yu yerinde deneyimlemek için masadaki yerimizi aldık. Sektörün deneyimli isimlerinden İdris Adın’ın liderliğinde açılan mekan, "aynı çatıda et, balık ve yöresel lezzetler" iddiasını tabaklara nasıl yansıttığını kanıtlar nitelikte. İşte Göcek’in en yeni gastronomi durağından ilk elden izlenimlerimiz ve tadım notlarımız...



Mekana adım attığınız an, ne kasıntı bir fine-dining restoranının ağırlığı ne de sıradan bir turistik işletmenin kargaşası sizi karşılıyor. Adın Gusto, tam ikisinin ortasında, şıklık ile samimiyeti muazzam bir dengede buluşturmuş. Göcek’in doğal dokusundan ilham alan ahşap ve Akdeniz tonlarındaki dekorasyon gözü yormuyor.Marina manzarasına karşı konumlanan masalar, özellikle gün batımı saatlerinde tam bir görsel şölene dönüşüyor.35 yıllık mesleki tecrübeye sahip işletmeci İdris Adın’ın vizyonu servis kalitesinde hemen hissediliyor; ekip hem son derece profesyonel hem de Akdeniz’in sıcaklığını yansıtacak kadar cana yakın.



Bir restoranda hem iyi et, hem taze balık, hem de hakkıyla yapılmış yöresel bir lezzet bulmak neredeyse imkansızdır. Ancak Adın Gusto bu tabuyu yıkmış. Şeflerin elinden çıkan tabaklar, Akdeniz’in tazeliğini Anadolu’nun köklü reçeteleriyle harmanlıyor.Geleneksel tatların Akdeniz aromalarıyla yeniden yorumlandığı o özel tabaklar, ezber bozan bir lezzet derinliğine sahip. Öğlen saatlerinde daha hafif ve marinaya yakışır ferah tabaklar sunulurken, akşam çöktüğünde menü sofistike bir gastronomi şölenine evriliyor.



Adın Gusto, sadece "yemek yenilecek bir yer" değil, sabahın ilk ışıklarından geceye uzanan dinamik yapısıyla komple bir gastronomi deneyimi sunuyor. Eğer yolunuz Göcek’e düşerse, marinada dalga sesleri eşliğinde hem damağınıza hem de ruhunuza hitap edecek bu modern ve samimi mekana mutlaka bir akşamınızı ayırın. Bizden tam not aldı!




Göcek Marina Adın Gusto

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