Boğaz'da seçkin lezzetler

Sizin için CVK Park Bosphorus Hotel’in en popüler mekânı Izaka Terrace'ı ziyaret ettim. 2026 yılına unutulmaz bir başlangıç yapmaya hazırlanan mekan yeni yıla özel menüsü ve canlı performanslarla, misafirlerine muhteşem bir gece vaad ediyor. Mekan Büyüleyici boğaz manzarasıyla eşsiz bir deneyim sunuyor.

CVK Hotels & Resort grubunun lüks segmentteki oteli CVK Park Bosphorus Hotel’in teras katında yer alan Izaka Terrace, tarihi yarımada manzarasıyla hem gastronomi hem de eğlenceyi bir araya getirmiş. Boğazın sizlere eşlik ettiği büyüleyici atmosferde hem lezzeti hem de eğlencesi ile dikkat çeken Izak, yeni yılda ise; Solanch De La Rosa, Son De Küba Latin Orkestrası ve Oryantal Show ile eğlence zirveye çıkarakmış.

Head Chef Serhat Eliçora’nın tüm detaylarına özenle çalıştığı menüsüyle misafirlerini lezzetin büyülü dünyasına adeta davet ediyor. Yılbaşı gecesi için özel hazırlanan menüde; mısır ekmeğinde çupra mus, sardalya soslu siyah havyar lokması ve isli bamya turşusu başlangıç olarak sunuluyor. Soğuk başlangıçlarda palamut lakerda, sıcak başlangıçlarda domates marmelatlı mantı yer alıyor. Ana yemek olarak dinlendirilmiş dana bonfile servis edilirken; tatlı bölümünde balkabaklı kestaneli terin, poşe şeftali dolgulu çikolata, limon çubuklu ve kuru yemişli nougat, el yapımı Fransız lokumu ve lavantalı bisküvi kıtırları bulunuyor.

Siz de İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasında, seçkin lezzetler ve müzik eşliğinde mekanda yerinizi şimdiden ayırtın...