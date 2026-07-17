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Çam ormanlarının gölgesinde eşsiz lezzetler

Şef Ulaş Arslan'ın sürdürülebilir mutfak felsefesiyle hazırladığı imza tabakları ve büyüleyici atmosferiyle Ayvalık'ta hafızama kazınan eşsiz bir gastronomi deneyimi sunuyor.

Giriş: 17 Temmuz 2026, Cuma 15:14
Çam ormanlarının gölgesinde eşsiz lezzetler
Çam ormanlarının gölgesinde eşsiz lezzetler

Geçtiğimiz hafta, Cunda’nın çam ormanlarıyla çevrili o saklı koyunda yer alan Olives Restaurant’ı deneyimleme fırsatım oldu. 65 yıllık köklü bir geçmişe sahip Ortunç Otel’in içinde bulunan bu mekan, aslında zamanında Tunç Ailesi’nin 20 yıl boyunca yazlarını geçirdiği evin arsası üzerine kurulu. Bugün ise ikinci kuşak yönetici Onur Tunç, aile mirası olan bu eşsiz lokasyonu muhteşem bir gurme noktasına dönüştürmüş. 12 yaş altı kuralı sayesinde yetişkinlere özel, son derece huzurlu bir ortam sunan mekanda, gündüzleri deniz kenarında lezzetli atıştırmalıklar eşliğinde kristal berraklığındaki suların tadını çıkarabiliyorsunuz. Akşam ise deniz ürünlerinin başrolde olduğu tam anlamıyla bir lezzet şöleni başlıyor.

Şef Ulaş Arslan’ın mutfağından çıkan her tabakta, Ayvalık’ın köklü mutfak mirasına ve sürdürülebilirlik felsefesine duyulan saygıyı net bir şekilde hissediyorsunuz. Menüde kullanılan mevsim sebzeleri ya Ortunç Çiftliği’nde yetişiyor ya da yerel üreticilerden doğrudan temin ediliyor. Adanın kendine has aromatik otları ve en taze deniz mahsulleri masada adeta bir resital sunuyor. Ana yemeklerde kuzu gerdan, kuzu çöp şiş, glaze fener balığı ve somon ızgara gibi çok iddialı seçenekler var; makarna, salata ve sandviçler ise menünün diğer güçlü ayakları.

Ancak benim deneyimimde öyle iki lezzet öne çıktı ki, "mükemmel" kelimesi bile hafif kalır. İlki, tarator sos eşliğinde sunulan tempura kalamar. Buraya gelip de bu başlangıcı yemeden dönmek kesinlikle büyük bir kayıp olur. Bir diğer es geçilmemesi gereken tabak ise deniz tarağı ve karidesli ravioli; deniz mahsullerinin hamurla uyumu kusursuzdu.

Ayvalık’ın en güzel konumlanmış koyunda, doğanın kalbinde yer alan Olives Restaurant sadece bir yemek değil, hafızaya kazınan içsel bir deneyim sundu bana. Yolunuz Cunda’ya düşmese bile, sırf bu muhteşem mutfağı ve özgün lezzetleri deneyimlemek için rotanızı buraya mutlaka çevirin.

ayvalık Şef Ulaş Arslan
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