Gastronomik lezzet yolculuğu...

The Gallıard, her günün özünü ve yaşam gücünü keşfetmek için misafirlerini gastronomik bir yolculuğa çıkarmayı vaadediyor. Sizler için ziyaret ettiğim mekan birbirinden özel dokular, cesur çağrışımlar üzerinde düşünülmüş lezzetler ile sanatını doğrudan toprakla temas halinde renkli tabaklara yansıtmış.

Dünya trendlerini yakınen takip ederek ve orjinal dokunuşlar eklenerek hazırlanmış kokteyller ve en çok tercih edilen yüksek kaliteli damıtılmış likörlerden oluşan geniş liste, ödüllü şarap danışmanları ile hazırlanmış muhteşem şarap koleksiyonu sizleri bekliyor.

Sizler için deneyimlediğim mekanda sanat, tasarım, müzik gibi birçok farklı disiplinin deneyimlenmesine olanak sağlayarak tat duyusunun yanı sıra ruha ve göze de hitap etmeyi önemsiyor.

Mekan misafirin her ziyaretinde farklı bir deneyimine ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Enfes lezzetlerin tadını en iyi kalitede sunan şefler bazı lezzetleri özellikle deneyimlemeniz gerektiğini düşünüyor; Misket Limon & Avokado "Ceviche", "Gambas", Patlıcan Kroketleri, Çıtır Kabak Cipsleri, "Tokyo to Paris", İsli & Acı Tatlı Atom, Kıtır Enginarlı Pancarlı Labneh, Enginar & Avokado Salatası, Domates Salatası, Deniz Mahsülleri “Paella”, Günlük Taze Balıklar ve tatlılardan ise Bodrum konseptleri The Gallıard Cove House’un gözdeleri olan Kapitülasyon ve Tiramisu! Uzman barmenlerin özenle hazırladığı imza kokteyllerden; "Tartufi" Morra, "Beyond Her Green", "Butterfly's Dream", "Elegance", "G Point" mutlaka denemeniz gerekenler arasında yer alıyor.