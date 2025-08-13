Mekanlar

Gastronomik lezzet yolculuğu...

Bodrum’un kalbinde, Michelin şef dokunuşuyla hazırlanan menüsü ve bohem atmosferiyle yazın en iddialısı...

Giriş: 13 Ağustos 2025 Çarşamba
Gastronomik lezzet yolculuğu...

The Gallıard, her günün özünü ve yaşam gücünü keşfetmek için misafirlerini gastronomik bir yolculuğa çıkarmayı vaadediyor. Sizler için ziyaret ettiğim mekan birbirinden özel dokular, cesur çağrışımlar üzerinde düşünülmüş lezzetler ile sanatını doğrudan toprakla temas halinde renkli tabaklara yansıtmış.



Dünya trendlerini yakınen takip ederek ve orjinal dokunuşlar eklenerek hazırlanmış kokteyller ve en çok tercih edilen yüksek kaliteli damıtılmış likörlerden oluşan geniş liste, ödüllü şarap danışmanları ile hazırlanmış muhteşem şarap koleksiyonu sizleri bekliyor.



Sizler için deneyimlediğim mekanda sanat, tasarım, müzik gibi birçok farklı disiplinin deneyimlenmesine olanak sağlayarak tat duyusunun yanı sıra ruha ve göze de hitap etmeyi önemsiyor.



Mekan misafirin her ziyaretinde farklı bir deneyimine ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Enfes lezzetlerin tadını en iyi kalitede sunan şefler bazı lezzetleri özellikle deneyimlemeniz gerektiğini düşünüyor; Misket Limon & Avokado "Ceviche", "Gambas", Patlıcan Kroketleri, Çıtır Kabak Cipsleri, "Tokyo to Paris", İsli & Acı Tatlı Atom, Kıtır Enginarlı Pancarlı Labneh, Enginar & Avokado Salatası, Domates Salatası, Deniz Mahsülleri “Paella”, Günlük Taze Balıklar ve tatlılardan ise Bodrum konseptleri The Gallıard Cove House’un gözdeleri olan Kapitülasyon ve Tiramisu! Uzman barmenlerin özenle hazırladığı imza kokteyllerden; "Tartufi" Morra, "Beyond Her Green", "Butterfly's Dream", "Elegance", "G Point" mutlaka denemeniz gerekenler arasında yer alıyor.



BODRUM The Gallıard

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel 'Arkadaşımla birlikte, muhteşem'

Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Mısırlı aktris ve şarkıcı Yousra ile bir araya geldi.
Tatil Teknede misafir var...

Yaz başından bu yana Bodrum'da tatil yapan Serdar Bilgili, ultra lüks teknesinde misafirlerini ağırladı.
Tatil Vikings'in Ragnar'ı Bodrum'da...

Dünyaca Ünlü "Vikings" dizisinin başrol oyuncusu Travis Fimmel Bodrum'da tatil yaptı.
Tatil Bodrum'da ailesiyle tatil yaptı

Turizmci iş insanı Mete Vardar, sevgilisi Özlem Yıldız ve ailesiyle birlikte Bodrum’un eşsiz koylarında tatilin keyfini çıkardı.
Güncel Teknede iş başında...

Yaz aylarını bol bol seyahat ederek geçiren Etel Baler, teknede çalıştığı anları yayınladı.
Mekanlar Gastronomik lezzet yolculuğu...

Bodrum’un kalbinde, Michelin şef dokunuşuyla hazırlanan menüsü ve bohem atmosferiyle yazın en iddialısı...
Tatil Bodrum'da ünlü misafirlerini ağırladılar

Bodrum'da tatil yapan Berna Uyanoğlu ve İngiliz eşi Patrick Meehan, moda devi Versace'nin veliahdı Francesca Verseca ve eşi Christhoper Leoni'yi ağırladı.
Güncel Alaçatı'da eğlendiler...

Tatil için Alaçatı’ya giden Cem Hakko ve Nazlı Karaaslan çifti Kenan Doğulu konserinde eğlendikten sonra Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çifti ile bir araya geldiler.
Güncel Boyner'in köy hayatı...

Bir süredir köy yaşamını deneyimleyip Sazak'ta yeni hobiler edinerek kendini geliştiren Elif Boyner, köy hayatını sosyal medya hesabından paylaştı.
Tatil Bodrum'da tekne sefası...

İş insanı Ali Koç, yakın arkadaşlarıyla lüks yatında bir araya geldi.
Güncel Üç nesil bir arada kutlama...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Monik İpekel, kızı Reyhan İpekel ile torunu Yasmin Gülman'ın doğum gününü kutladı
Güncel Ailece tatil yaptılar...

Bettina Machler, ailesiyle birlikte geçirdiği tatilden renkli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.