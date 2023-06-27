Mekanlar

Bodrum’da Japonya esintisi

Lezzet tutkunları Japon Mutfağını, muhteşem menüsü ve büyüleyici manzarası ile Bodrum'da tadıyor...

Giriş: 27 Haziran 2023 Salı
Bodrum’da Japonya esintisi

Bodrum'un müdavimlerine lezzet yolculuğu yaptıran yeni rotamız Japon Mutfağı’nın en özel lezzetleri ve şık dekorasyonu ile büyülü anlara ev sahipliği yapan mekan daha önce Dubai ve Phuket de aralarında olmak üzere birçok önemli turizm destinasyonunda Sushi Şefi olarak görev yapan Exc. Chef Evren Kıraman’ın yönetimindeki deneyimli ekibiyle hizmet veriyor.



Pazartesi hariç her akşam saat 21.00’de başlayan DJ performansı ile misafirlerini ağırlayan Minami’nin menüsünde ise oldukça geniş... aperatiflerden salatalara, tempura çeşitlerinden özellikle favorim olan Robata ızgaralara 50’ye yakın farklı tat bulunuyor.



Truffle Toro Maki, Acı tatlı soslu susamlı bonfile, Baharatlı tereyağlı fırında ıstakoz, Tempura karides


parçaları denemeniz gereken lezzetlerin başında yer alırken Minami, Seafood maki, Veggie maki gibiseçeneklerle her damak tadına uygun alternatifler sunmuş...



Bodrum'da Formunu korumak isteyenler bile unutulmadan menüde; Tatlı Yuzu Soslu Avokado Salatası, Zencefil SosluDomates Salatası, Tamanegi Soslu Yeşil Salata gibi lezzetli seçenekler de yer alıyor. Oldukça başarılı olan bu zengin menüyü denemenizi isterim.



Damağımızdaki Japon esintilerinden sonra tatlısız kapanış olmaz diyoruz ve Mivara Luxury Bodrum içerisinde bulunan Minami’nin eşsiz yemek deneyimi ev yapımı dondurma çeşitleri, mochi, çikolatalı sufle ve Yuzu Cheesecake gibi tatlılarla kusursuz bir final ile noktalıyoruz.

Eğer yolunuz Bodrum'a düşerse bu lezzetlerin tadına bakmanızı öneririm eminim hayran kalacaksınız...

Minami BODRUM japonmutfağı

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