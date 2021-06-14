Bodrum'da Güney Fransa ve Akdeniz esintileri

Michael Martin’in ortaklarından olduğu Villa Azur, ilk defa Yalıkavak D PLAJ Bodrum’da açtığı Beach & Restaurant konseptiyle ve yaz sezonu için hazırladığı sürpriz yeniliklerle misafirlerine standartların ötesinde bir hizmet sunuyor. Bende sizler için Baştan aşağı yenilenen, Güney Fransa ve Akdeniz esintilerinin hakim olduğu menüsüyle gurmelerden tam not almaya hazırlanan Michael Martin ve Villa Azur Beach & Restaurant Bodrum ekibinin sezon için oldukça iddialı olduğu mekanın lezzetlerini tatdım.

Villa Azur’un ihtişamlı sunumuyla dikkat çeken menüsünde bence Buharda Levrek, Deniz Mahsulleri Tabağı, Tavuklu Sezar Lokmaları ön plana çıkan lezzetlerden.'Villa Azur Beach & Restaurant’ dünyanın en önemli yerleri için bir referans olacak gibi gözüküyor. Dallas W Hotel’de, St Tropez French Riviere’da Las Vegas The Palazzo’da, Meksika’da açtıkları mekanları ile birlikte Bodrum’da da verdiğikleri lezzeti ve hizmeti adeta dünya standartlarına taşımışlar.

Gelecek her misafirin memnuniyetle mekandan ayrılacağının altını çiziyorum. Çünkü gündüzden geceye devam edecek lezzet ve hizmet kalitesi için özenle hazırlanan Villa Azur Beach & Restaurant Bodrum tüm misafirlerine ayrıcalıklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Yalıkavak Tilkicik Koyu’nda bulunan D Plaj Bodrum’da hizmet veren Villa Azur Beach & Restaurant Bodrum’un efsunkar atmosferindeki plaj ve iskelesinde eşsiz lezzetler eşliğinde kokteylinizi yudumlayıp güneşin ve denizin tadını çıkartabilecek, ardından da geçirdiğiniz vakti benzersiz gün batımı eşliğinde sonlandıracaksınız.

Akşam yemeği ve eğlence aktivitelerinde de sezon boyunca sürpriz etkinliklerle karşılaşacaksınız. Bu sezon iyi lezzeti, hizmeti ve lüksü elegant ve şık kodlarla işlenmiş bir şekilde Villa Azur Bodrum Beach & Restaurant’ta yaşayabileceksiniz. Yaz akşamlarında dostlarla geçirilecek keyifli ve lezzet dolu yemekler için gidilecek mekanlar listesine eklemeyi unutmayın bence…