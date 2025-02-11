Sushi sevenlere müjde...

İstanbul'da lezzetli sushi yemek isteyenlerin yeni adresi Sushi Barba... 2017 yılında İstanbul'da kurulan Sushi Barba, 2022 Şubat ayından itibaren İstinye Park İzmir’de açıldı. Aynı zamanda 2021 ve 2022 yaz sezonlarında Bodrum Yalıkavak’ta Ruby Mare’nin içinde bir şube açarak sushi tutkunlarını ağırladı.

Bende bir sushi sever olarak 2024 Eylül ayında hizmete giren İstinye Park İstanbul'daki restoranı deneyimlemeye gitti. İki katlı, manzaralı geniş bir terasa sahip olan Sushi Barba'nın çok hoş bir dekorasyonu var. Aynen İzmir’de olduğu gibi hafta sonları ve özel akşamlarda DJ performansı keyifli sohbetlere eşlik ediyor. Uzak Doğu mutfağının eşsiz tatları, en özgün ve yaratıcı sunumlarla deneyimli şefler tarafından hazırlanıyor. Uzak Doğu mutfağına ait birbirinden lezzetli sushiler ve imza kokteyller arasından hangisini seçseniz inanın pişman olmazsınız.

SUSHI BARBA'NIN EN SEVİLEN LEZZETLERİ...

Bence jumbo karides ve trüflü mayonez ile hazırlanan Ebi Tempura Roll, mango ile lezzetin doruklarına çıkan Tuna Tartar, mühürlenmiş somon ve miso sos ile hazırlanan Somon Tataki mekanın en favori lezzetleri arasında... Yemek öncesi lezzetli bir kokteylle vakit geçirmek isterseniz, Japon esintileri ile hazırlanan ekşi tat sevenlere YuzuBarba acı sevenlere ise passion fruit ve özel acı sos ile hazırlanan Remon'u önerebilirim. Yenilikçi menüsü, damak tadında fark yaratan lezzetleri ve kalitesinden asla ödün vermedikleri hizmet anlayışıyla Sushi Barba, İstanbul'da kısa sürede kaliteli yemek arayanların ilk tercihi oldu. Bende Uzak Doğu mutfağına hayran biri olarak mekanı sizler için deneyimledim. Tadı damağımda kalan sushi'ler ve imza kokteylleri sizin de bir an önce denemenizi öneririm.