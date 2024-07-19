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Marmaris'te gastronomi şöleni...

Marmaris’in yemyeşil doğası ile harmanlanan Nuup, seçkin menüsüyle lezzetseverlerin radarında...

Giriş: 19 Temmuz 2024 Cuma
Marmaris'te gastronomi şöleni...

NUUP, adeta orman içine gizlenmiş bir mücevher gibi Marmaris’in yemyeşil doğası ile ünlü Çamlı Köyü’nde, yüksek standartları, sade ve şık tasarımı, konforu, lezzeti ve huzuru buluşturduğu hizmet anlayışı ile misafirlerini ağırlıyor.



Bünyesinde, 28 odalı NUUP Hotel’in de bulunduğu tesis, seçkin menüsü ile hizmet veren fine-dining restoran Sento by NUUP, eşsiz tatlılar ve zengin kahvaltı seçenekleri sunan NUUP Patisserie, yaratıcı atölyelere ev sahipliği yapan ve özgün tasarımların satışa sunulduğu Krei Atelier ve bahçeden tabağa taptaze ürünlerin yetiştirildiği NUUP Farm ile, misafirlerine birçok ayrıcalıklı deneyimi bir arada sunuyor. Asırlık ağaçların ve derelerin arasına, doğal dokuyu koruyarak hayata geçirilen ve İzmir Sosyal Kalkınma ve İşletme Kooperatifi (SKOOP) 'Çevre Dostu İşletme' belgesi bulunan mekanın tasarımı, misafirlerini büyülüyor.



Yeni sezonuna Gault&Millau Modern Cuisine ödüllü Şef Tacan Oruç ve ekibinin özgün tarifleri ile güçlü bir giriş yapan sento by NUUP, tamamen doğaya saygılı bir yaklaşımı benimsiyor. NUUP Farm bahçelerinden, yerel üretici ve kooperatiflere, ormanın mucizelerinden, denizin sunduklarına kadar tüm ürünlerin 50 kilometre karelik bir alandan temin edildiği sento by NUUP mutfağında, şık ve lezzetli sunumlar, Casual Dining porsiyonlarda “Fine Aegean Cuisine” konsepti ile servis ediliyor. Misafirler menüden istediği lezzeti seçebildiği gibi, dilerlerse Şef’in 'Karadan', 'Denizden' ve 'Tarladan' olmak üzere sunduğu tadım menülerini deneyimleyebiliyor.

Sento’da kullanılan sunum tabakları da mutfak ekibinin ellerinden çıkıyor. krei Atelier’de günler boyu seramik çamurlarını işleyerek hazırladıkları birbirinden özgün el yapımı tabaklar, sento’da yaratıcılığın tabaktan başladığını kanıtlıyor.

Ekşi maya mucizesi...



200 yıllık ekşi mayalı hamur ile yoğrulan özel ekmeği bu benzersiz gastronomi deneyimini taçlandırıyor. Ünü her geçen gün büyüyen, ekşi maya ekmeğini satın almak ve deneyimlemek için çevre il ve ilçelerden misafirler Nuup Patisserie’yi ziyaret ediyor.

Kahvaltı ile başlayan, saklı cennet içindeki gastronomi yolculuğu, akşam yemeğine kadar şölen tadında devam ediyor. Tesis, asırlardır gölgesinde oturanlara şifa dağıtmış ulu çınarın ev sahipliğinde, kuğuların, renk renk ördeklerin keyifle süzüldüğü gölet etrafında, NUUP Patisserie’nin zengin menüsünden özgün lezzetler sunuyor.


MARMARİS

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