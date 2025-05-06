Alaçatı'da Fransız esintisi

Alaçatı’nın taş dokusuna Fransız mimarisini empoze ederek ortaya çıkarılan Rhea Alaçatı Boutique Hotel bilindiği üzere kapılarını yaklaşık 2 yıl önce açtı. Alaçatı’nın tam kalbinde Hacımemiş Köyiçi’nde yer alan mekan yalnızca konaklama için değil farklı lezzetleri tatmak isteyenlerinde uğrak noktası haline gelmiş.

Sessiz ve geniş bir sokakta yer alan otelde havuz başında keyifli sohbetler ederek bir şeyler yiyebilirsiniz. Geniş bahçesinde bulunan havuz barıda da çok keyifli bir alan olarakı göze çarpıyor. Alaçatı’nın kendi yerel üreticilerinden alınan mahsullerle hazırlanan kahvaltısı ile fark yaratan Rhea Alaçatı 12 ay boyunca misafirlerine hizmet veriyor. Özel kokteylleri ve menüsü ile de dikkat çeken mekan, her zaman uzman ve güleryüzlü personeli ile müşteri memnuniyetini gözler önüne seriyor.