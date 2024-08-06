Yalıkavak'a 'Esnaf Kafası'...

Bodrum’un sevilen mekanı “Esnaf Kafası” merkez marinanın ardından Yalıkavak Marina’da ikinci şubesini açtı. Sizler için Bodrum'da iddialı lezzetlerin tadına baktım. Yeni nesil konsepti ile yıllardır Bodrum merkez Marina’da olan Esnaf Kafası ikinci şubesini Yalıkavak Marina’da açmış. Markanın sahibi Esra Yeğin “Biz Bodrum’da bir ilki yaptık. Çünkü ana temanın eğlence olduğu bir mekanda düzgün servis ve lezzetli yemek vermek kolay değil. Esnaf Kafası’nın eğlencesinin yanı sıra yemeklerimizin de müdavimleri var. Menümüzde bütün seçenekler alışılmış tatlar olmasına rağmen hepsinde özel dokunuşlarımız ve başka yerde tadamayacakları özel tariflerimiz mevcut. Hep söylerim bir mekanda kadın dokunuşu hemen farkediliyor. Gelen bütün misafirlerimizin memnun çıkması çok önemli.” diyor.

Mekanın ferah dekorasyonunun yanında bütün menü dokunuşlarına kadar ilgilenen Esra Yeğin; “yaklaşık yirmi beş çeşit farklı mezemiz var. Geleneksel tatlar da aralarında mevcut. Ara sıcak ve ana yemek çeşitlerimiz de oldukça zengin. Güveçte sarma dolmamız çok meşhur. Hazırlıklarımız tamamlandığında hem Yalıkavak’ta hem de merkez marinada evlere ve teknelere meze- ara sıcak servisimizi de başlatacağız.” Dedi.

Esnaf Kafası’nın en sevilen özelliklerinden biri de her geceye özel ödüllü dansçıların hazırladığı dans şovlar oluyor. Bekarlığa veda, kına veya nikah gibi organizasyonlar için de sıkça tercih edilen mekan açıldığı günden itibaren Bodrum’un en sevilen markalarından biri olarak biliniyor.