Türkiye'de ilk lansman...

Peptiline, marka elçisi Nebahat Çehre ile Türkiye’deki ilk lansmanını Raffles İstanbul Hotel’de gerçekleştirdi. Fransız biyoteknoloji uzmanlığını marin kaynaklı seçilmiş peptitlerle buluşturan marka, 13 Ekim’de düzenlenen özel davette sağlık, iş, sanat ve cemiyet hayatından isimleri bir araya getirdi.

Nebahat Çehre’nin proje seçimlerinde sergilediği titiz yaklaşım, Peptiline ile gerçekleştirdiği iş birliğinde de belirleyici oldu. Çehre’nin markayla kurduğu bu kişisel bağ, “Kendini Seç” yaklaşımıyla örtüşerek lansmanın öne çıkan unsurlarından biri oldu. Günün en özel anlarından biri, Nebahat Çehre’nin rol aldığı Peptiline reklam filminin Türkiye genelindeki ilk gösterimiydi. Zamansız enerjisi, zarafeti ve kendine özgü duruşuyla yıllardır ilham veren Çehre, bu projeyle “Kendini Seç” yaklaşımının merkezinde yer aldı. Davete; Nebahat Çehre’nin yanı sıra birçok tanınmış sima katıldı. Seçkin davetli topluluğunun bir araya geldiği buluşma, markanın dünyasını ve yaklaşımını yakından tanıma fırsatı sundu.