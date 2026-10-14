Haberturk
Güncel Davetler Caddeler Haftanın Şıkları Moda Tatil Söyleşi Jet Set Magazin Hattı Galeri Video
BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
HTKulüp Logo
Bizi Takip Edin
Ana Sayfa Magazin Hattı
Magazin Hattı

Türkiye'de ilk lansman...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri lansman davetinde bir araya geldi.

Giriş: 14 Ekim 2026, Çarşamba 13:46
Türkiye'de ilk lansman...
Türkiye'de ilk lansman...

Peptiline, marka elçisi Nebahat Çehre ile Türkiye’deki ilk lansmanını Raffles İstanbul Hotel’de gerçekleştirdi. Fransız biyoteknoloji uzmanlığını marin kaynaklı seçilmiş peptitlerle buluşturan marka, 13 Ekim’de düzenlenen özel davette sağlık, iş, sanat ve cemiyet hayatından isimleri bir araya getirdi.

Nebahat Çehre’nin proje seçimlerinde sergilediği titiz yaklaşım, Peptiline ile gerçekleştirdiği iş birliğinde de belirleyici oldu. Çehre’nin markayla kurduğu bu kişisel bağ, “Kendini Seç” yaklaşımıyla örtüşerek lansmanın öne çıkan unsurlarından biri oldu. Günün en özel anlarından biri, Nebahat Çehre’nin rol aldığı Peptiline reklam filminin Türkiye genelindeki ilk gösterimiydi. Zamansız enerjisi, zarafeti ve kendine özgü duruşuyla yıllardır ilham veren Çehre, bu projeyle “Kendini Seç” yaklaşımının merkezinde yer aldı. Davete; Nebahat Çehre’nin yanı sıra birçok tanınmış sima katıldı. Seçkin davetli topluluğunun bir araya geldiği buluşma, markanın dünyasını ve yaklaşımını yakından tanıma fırsatı sundu.

nebahat çehre lasman
Paylaş
REKLAM

İlginizi Çekebilir

Kutoğlu’na anlamlı ziyaret...
Magazin Hattı

Kutoğlu’na anlamlı ziyaret...

Türk modasının uluslararası gururu Atıl Kutoğlu, moda dünyasının merkezlerinden Viyana’da açtığı yeni mağazasıyla başarısını taçlandırmaya devam ediyor.
Sander’e gurur plaketi...
Magazin Hattı

Sander’e gurur plaketi...

Özge Sander, üniversiteden mezun oluşunun 20. yıl dönümünde düzenlenen özel törenle anı plaketini teslim aldı.
Pırlanta koleksiyonuna özel davet
Magazin Hattı

Pırlanta koleksiyonuna özel davet

Modern tasarımlarıyla mücevher dünyasına ilham veren So CHIC, Laboratuvar Pırlantası koleksiyonunu Galataport mağazasında düzenlediği özel davetle tanıttı.
Bebek'te işe kısa bir mola
Magazin Hattı

Bebek'te işe kısa bir mola

Ünlü mimar Merve Mermer, işe kısa bir mola vererek soluğu Bebek'te aldı
“Sonbahara Merhaba”
Magazin Hattı

“Sonbahara Merhaba”

Türkerler Holding ev sahipliğinde düzenlenen “Sonbahara Merhaba” buluşması; keyifli sohbetleriyle, şehrin dinamizmini bir araya getirdi.
Bosphorus Padel Cup Bodrum'da başlıyor
Magazin Hattı

Bosphorus Padel Cup Bodrum'da başlıyor

Bosphorus Padel Cup, 20 Ekim’de İstanbul’da, 21 Ekim’de Bodrum’da düzenlenerek spor, iş dünyası, sosyal hayat ve markaları aynı deneyimde buluşturacak.
“Atıktan Sanata”
Magazin Hattı

“Atıktan Sanata”

“Atıktan Sanata”, otel tekstillerini çağdaş sanata dönüştüren yolculuğunu gastronomiye taşıdı.
Sanatlı 100. yıl...
Magazin Hattı

Sanatlı 100. yıl...

Bir çikolata markası 100. yılına özel hazırlanan iş birliğini, markanın bir asırlık çikolata ustalığını Ekrem Yalçındağ’ın özgün sanat diliyle buluşturdu.
Musikiyle iki asırlık yolculuk...
Magazin Hattı

Musikiyle iki asırlık yolculuk...

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Rami Kütüphanesi’nin ev sahipliğinde, Musiki Eğitim Vakfı’nın organizasyonuyla musikiseverler Rami Kütüphanesi’nde buluştu.
Pembe Top Turnuvası
Magazin Hattı

Pembe Top Turnuvası

QNB Türkiye çalışanları tarafından meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla beşinci kez düzenlenen Pembe Top Turnuvası, bu yıl padel kortuna taşındı.
“DİBA SATICI koleksiyon ziyareti”
Magazin Hattı

“DİBA SATICI koleksiyon ziyareti”

Contemporary Istanbul kapsamında Akaretler’deki tarihi Sıraevler’de düzenlenen özel davette Diba Satıcı, Cumhuriyet döneminden günümüze uzanan aile miras koleksiyonunu sanatseverlerle buluşturarak zamanlar arası büyüleyici bir sanat deneyimi sundu.
Boğaz'da davet...
Magazin Hattı

Boğaz'da davet...

Boğaz kıyısındaki İtalyan restoranı “Autumn by the Bosphorus” davetinde seçkin konukları bir araya getirdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni  sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.